(VTC News) -

Chấm son đỏ lên trán trẻ sơ sinh khi bế ra ngoài là một mẹo của dân gian không chỉ hiện diện ở Việt Nam mà còn là phong tục ở một số nước Á Đông khác. Đây là một tục xưa, ngày nay vẫn phổ biến ở nhiều vùng quê, còn tại các thành phố lớn thì thường chỉ người lớn tuổi mới thực hiện.

Chấm son đỏ trên trán trẻ sơ sinh để làm gì?

Theo quan niệm dân gian, trẻ sơ sinh còn quá non nớt, nên khi ra ngoài rất dễ bị quấy nhiễu bởi những thế lực siêu nhiên, dẫn đến quấy khóc, bất an, thậm chí ốm bệnh. Việc chấm một nốt đỏ trên trán trước khi bế trẻ ra ngoài được người xưa coi là cách để bảo vệ trẻ khỏi những điều xấu, tránh được sự quấy nhiễu của tà ma. Chấm đỏ trên trán có ý nghĩa đánh dấu cho thấy em bé đang được bảo vệ, giống như một tấm bùa bình an giúp trẻ thoát khỏi những điều không may.

Thời hiện đại, người dân tin vào khoa học hơn là những chuyện mê tín. Tuy nhiên trên thực tế, mọi người đều lo cho em bé mới ra đời, sức đề kháng còn yếu, cơ thể nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nên luôn cẩn trọng khi bế ra ngoài. Việc chấm son đỏ lên trán trẻ sơ sinh giống như một liệu pháp tâm lý giúp họ an tâm hơn, thường được kết hợp với những giải pháp bảo vệ có hiệu quả thực chất khác. Cha mẹ, ông bà đứa trẻ cảm thấy yên lòng vì mình đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ đứa trẻ.

(Ảnh: Parents)

Trong thời đại hiện nay, mặc dù khoa học đã phát triển vượt bậc và phần lớn các phong tục mang yếu tố tâm linh đã được giải thích rõ ràng, tuy nhiên phong tục chấm son đỏ trên trán trẻ sơ sinh vẫn tồn tại ở nhiều nơi; điều này phản ánh sự gắn bó mạnh mẽ của con người với truyền thống, như một cách thể hiện tình yêu thương, chăm sóc đối với con cái.

Không chỉ tại Việt Nam, mà ở nhiều quốc gia khác, việc sử dụng son đỏ hoặc các loại màu khác để chấm lên trán trẻ sơ sinh cũng rất phổ biến. Tại Ấn Độ, chấm "bindi" (một dấu chấm đỏ) trên trán trẻ em cũng mang ý nghĩa tâm linh tương tự, thể hiện sự bảo vệ và may mắn. Ở Trung Quốc, người ta cũng tin rằng chấm đỏ có thể giúp trẻ tránh khỏi ánh mắt xấu và mang lại sức khỏe tốt.

Mặc dù có sự khác biệt về phong tục và cách thức thực hiện, điểm chung của việc chấm son đỏ lên trán trẻ sơ sinh trong các nền văn hóa này là sự quan tâm và bảo vệ trẻ em trước những yếu tố tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Ngoài ra, trong nhiều nền văn hóa truyền thống, việc chấm son đỏ còn được coi là biểu tượng của sự chúc phúc, cầu cho đứa trẻ có một tương lai tươi sáng, mạnh khỏe và tránh xa bệnh tật.