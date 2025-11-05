Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm do dư nguồn cung, đồng USD mạnh và số liệu sản xuất yếu tạo áp lực lên thị trường.

“Chúng tôi dự báo giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn”, ông John Evans, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm do dư nguồn cung. (Ảnh minh họa).

Vào Chủ nhật, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đồng ý tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12 và tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm sau. Yếu tỗ trợ cho giá dầu từ việc Mỹ trừng phạt các công ty năng lượng Nga Lukoil và Rosneft đang giảm dần, theo Bjarne Schieldrop - nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại SEB Research.

“Khi các biện pháp trừng phạt đối với những công ty tiếp tục giao dịch với các doanh nghiệp Nga có hiệu lực vào ngày 21/11, tác động này có khả năng biến mất, bị trì hoãn hoặc không còn hiệu lực”, ông cho biết.

Thị trường cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh, dao động gần mức cao nhất trong ba tháng, khi sự chia rẽ trong quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất thêm trong tháng 12 khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Đồng USD mạnh làm các tài sản định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ ngoại tệ khác.

Tại châu Á, hoạt động sản xuất của Nhật Bản giảm tốc mạnh nhất trong 19 tháng vào tháng 10, do nhu cầu sụt giảm ở các ngành ô tô và bán dẫn chủ chốt, theo một khảo sát khu vực tư nhân. Các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu tồn kho dầu mới nhất của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày. Một cuộc khảo sát sơ bộ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ được dự báo đã tăng trong tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.