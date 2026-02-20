Chiều nay, giá xăng dầu diễn biến thế nào?

(VTC News) -

Sáng 20/2, giá xăng RON95 mua tại Singapore là 78,09 USD/thùng; xăng E5 RON92 là 70,08 USD/thùng; dầu hoả là 90,87 USD/thùng; dầu diesel là 90,71 USD/thùng… tăng khoảng 4 - 5 USD/thùng so với tuần trước và ở mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Dựa trên diễn biến giá dầu thành phẩm nhập khẩu từ Singapore, các doanh nghiệp dự báo, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều nay 20/2 (mùng 4 Tết) được dự báo tăng nhẹ.

Cụ thể, các doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ tăng từ 100 - 200 đồng/lít, trong đó, xăng E5 RON92 tăng khoảng 190 đồng/lít; xăng RON95 tăng 130 đồng/lít; dầu diesel có thể tăng 60 đồng/lít; dầu hỏa tăng 100 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo tiếp tục điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào chiều nay sẽ tăng lần thứ 4 liên tiếp và là kỳ tăng đầu tiên sau Tết Bính Ngọ.

Theo quy định, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh từ chiều nay, thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 tết). Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày điều chỉnh giá được dời sang vào chiều 20/2.

Trước đó, chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.

Giá dầu thế giới

Sáng 20/2, giá dầu WTI đứng ở mức 66,40 USD/thùng, tăng 1,35USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 72 USD/thùng, tăng 1,65 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, khi giới đầu tư lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, kéo theo các hoạt động quân sự gia tăng tại khu vực Trung Đông, nơi tập trung nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn dầu khí Lipow Oil Associates cho rằng, thị trường đang phản ứng trước những rủi ro địa chính trị.

“Giá dầu được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và lo ngại Mỹ có thể tấn công Iran trong thời gian tới. Thị trường sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh giới đầu tư dự đoán một sự kiện nào đó sắp xảy ra”, ông Andrew Lipow cho biết.

Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, Tehran dự kiến tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung với Nga, chỉ vài ngày sau khi nước này tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz trong vài giờ để phục vụ hoạt động quân sự. Đây là tuyến vận tải quan trọng, với khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua đây.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran cần đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với “những điều tồi tệ”. Ông dường như đưa ra thời hạn 10 ngày trước khi Washington có thể hành động.

Mỹ đã triển khai tàu sân bay, tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Washington đang cân nhắc giữa việc tiếp tục nỗ lực ngoại giao với Tehran hoặc lựa chọn phương án khác.

Theo trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Iran đã phát thông báo tới các phi công về kế hoạch phóng rocket tại nhiều khu vực phía Nam nước này. Một số quốc gia cũng đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Trong khi đó, dữ liệu được công bố bởi Sáng kiến dữ liệu các tổ chức chung (JODI) cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út - quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã giảm xuống còn 6,988 triệu thùng mỗi ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Ngoài ra, theo Reuters đưa tin, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4/2026.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiềm ẩn rủi ro và thị trường chờ đợi quyết định chính sách từ các nhà sản xuất lớn, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.