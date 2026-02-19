Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Giá thế giới trên đà tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng trong bối cảnh truyền thông đưa tin Israel đã nâng mức cảnh báo trước những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, diễn biến này đã thúc đẩy làn sóng mua vào trên thị trường.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn dầu khí Lipow Oil Associates nhận định: “Những biến động lớn của giá dầu hôm nay hoàn toàn bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Thị trường tiếp tục phản ứng mạnh với các tin tức liên quan đến các cuộc gặp giữa Mỹ - Iran và Nga - Ukraine”. Ông cho biết thêm, thị trường đang định giá thêm rủi ro về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Trong diễn biến khác, đàm phán hòa bình giữa Ukraine - Nga tại Geneva đã kết thúc sau khoảng hai giờ làm việc mà không đạt tiến triển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc trao đổi diễn ra “khó khăn”.

Giá dầu hôm nay đi lên. (Ảnh: Reuters).

Ông Zelenskiy cho rằng, Moscow đang cố tình kéo dài các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm trì hoãn tiến trình hướng tới thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giới đầu tư cũng theo dõi báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo khảo sát của các nhà phân tích, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng nhiều khả năng giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.