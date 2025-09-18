Chiều nay, giá xăng dầu có thể đồng loạt tăng

(VTC News) -

Dựa theo diễn biến trên thị trường thế giới, nhiều ý kiến nhận định giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành chiều nay 18/9.

Cụ thể, giá xăng trong nước có thể tăng 160 - 300 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng 120- 250 đồng/lít. Mức giá này chưa tính đến việc cơ quan chức năng sử dụng quỹ bình ổn để bù giá.

Mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, giá xăng dầu ngày 18/9 có thể tăng nhẹ 0,2 - 0,9% so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, xăng RON95 có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên 20.580 đồng/lít. Còn giá dầu cơ bản ổn định hoặc tăng nhẹ: giá dầu diesel tăng lên 18.649 đồng/lít, dầu mazut có thể lên 15.090 đồng/kg và dầu hỏa có thể lên mức 18.470 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo tăng trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành gần đây nhất ngày 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Đầu giờ sáng 18/9, giá dầu WTI đứng ở mức 63,94 USD/thùng, giảm 0,11 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 67,95 USD/thùng, giảm 0,52 USD/thùng.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới biến động là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, dẫn đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Công ty đường ống dẫn dầu độc quyền của Nga là Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng sau khi các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng bị drone tấn công.

“Nếu thiệt hại từ drone chỉ mang tính ngắn hạn, giá dầu sẽ quay trở lại vùng dao động khoảng 5 USD/thùng như trước”, chuyên gia John Evans tại PVM Oil Associates nhận định.

Ông cho rằng với tình trạng bế tắc về lệnh trừng phạt và nguồn cung OPEC tăng lên, động lực duy nhất cho giá dầu đi lên là do thiếu hụt nguồn dự trữ sản phẩm chưng cất khi mùa đông đang đến gần.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu cũng dõi theo cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhiều dự báo cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng và xu hướng giá dầu trong thời gian tới.