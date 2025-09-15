Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ phiên đầu tuần do nguồn cung tăng cùng những lo ngại về nhu cầu suy yếu tại Mỹ và tình trạng dư cung toàn cầu lấn át các rủi ro liên quan đến sản lượng từ căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến tại Ukraine.

Trong báo cáo hàng tháng, cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, chủ yếu do kế hoạch tăng sản lượng từ liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác như Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm do nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. (Ảnh minh họa)

"Giá dầu giảm hôm nay phản ứng trước những thông tin từ IEA, cho thấy thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng trong năm tới", chuyên gia phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Trong khi đó, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã cấm tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt cập cảng, điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu Nga, khi Ấn Độ là khách hàng lớn nhất mua dầu thô Nga qua đường biển.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, cho rằng những cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga có thể làm giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế.

Thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra ngày 16 và 17/9. Nhiều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất, động thái có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và gia tăng nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.