Chạy đua với thời gian dựng lại mái nhà cho người dân Gia Lai sau bão lũ

Bộ đội chạy đua với thời gian triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai.

"Chiến dịch Quang Trung" thần tốc được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ dựng lại hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng, đổ sập sau đợt bão lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua, góp phần sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Ở tâm điểm của chiến dịch, lực lượng quân đội tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dãi nắng dầm mưa, chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân Gia Lai.

Sự chủ động được đặt lên hàng đầu, các lực lượng quân đội như Quân khu 5, Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân... đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong vai các "nhà thầu chính". Họ vừa chủ động khảo sát, nắm tình hình, vừa tổ chức các đội thợ xây, san lấp, thi công.

Các cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần cao nhất, không kể ngày nghỉ, không ngại nắng mưa, không quản ngày đêm với mục tiêu phải xong nhà trước 20/1/2026, để người dân vùng lũ Gia Lai được đón Tết Nguyên đán trọn vẹn.

Mặt lấm bùn đất, mồ hôi ướt đẫm áo, vai bết bụi vữa, thậm chí móng chân rách toạc, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị đều làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất để bà con vùng lũ Gia Lai sớm có mái ấm mới.

Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là mái nhà của tình nghĩa quân - dân gắn kết keo sơn.

Các đơn vị đều chủ động, linh hoạt điều chỉnh kết cấu xây dựng theo yêu cầu thực tế của từng hộ dân, như nâng nền, nâng tường, mở rộng diện tích.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung". Đồng thời, kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân ở vùng rốn lũ thôn Lộc Hạ.

Chiến sĩ chạy đua thời gian, không kể ngày đêm, quyết tâm dựng lại mái nhà bị đổ sập cho người dân vùng rốn lũ tại Gia Lai trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chỉ sau 12 ngày triển khai "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Gia Lai khởi công và hoàn thành 70% (451/674) căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, cần xây dựng lại, chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 13. Số nhà còn lại nằm chủ yếu trong các khu tái định cư, mặt bằng đã sẵn sàng và đang được triển khai thi công. Gia Lai cam kết hoàn thành toàn bộ nhà xây mới trước ngày 25/1/2026.

Đồng thời tỉnh cũng đẩy nhanh việc sửa chữa các nhà hư hỏng nặng. Về sửa chữa nhà ở, toàn tỉnh có 31.000 căn, đến nay, gần 90% đã hoàn thành. Phần còn lại sẽ xong cơ bản trong tháng 12/2025 và dứt điểm trước ngày 15/01/2026.