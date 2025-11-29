Khoảnh khắc đẹp: Bộ đội Cụ Hồ chung tay vá đê, giữ làng cho người dân Gia Lai

Bộ đội Cụ Hồ giúp người dân Gia Lai vá đê khẩn cấp sau cơn lũ lịch sử.
Suốt những ngày qua, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không (PPK) 573 (Quân khu 5) cùng các phương tiện chuyên dụng nỗ lực ngày đêm vá các tuyến đê bị vỡ trên địa bàn xã Tuy Phước (Gia Lai) sau cơn lũ lịch sử.
Trên tuyến đê thôn Vân Hội 1 và đê Luật Lễ (xã Tuy Phước), các cán bộ, chiến sỹ làm việc không ngừng nghỉ, cố khắc phục trong thời gian nhanh nhất có thể.
Với nhiệm vụ khẩn cấp này, một lần nữa, những người lính thể hiện rõ nét tinh thần vì Nhân dân phục vụ, thực hiện khối lượng công việc đồ sộ và khó khăn.
Chạy đua với thời gian, chỉ chưa đến 4 ngày, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn PPK 573 hoàn thành việc khắc phục hơn 95% hai đoạn đê vỡ do lũ nhằm kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 15 (bão Koto) đang áp sát khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.
Những ngày qua, bất kể mưa nắng, công tác khắc phục tạm thời đê Luật Lễ và Vân Hội được lực lượng quân đội triển khai với tinh thần khẩn cấp.
Từng bao cát lớn được bộ đội vác trên vai, đi bộ hơn 200m lên vị trí đê vỡ để hàn khẩu.
Làm việc vất vả từ sáng đến đêm muộn, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười hiền vẫn rạng ngời trên khuôn mặt những người lính trẻ.
Hiểu rõ sự quan trọng của sứ mệnh giúp dân sớm ổn định cuộc sống sau cơn lũ dữ, những người lính Cụ Hồ ai cũng dốc sức thực hiện nhiệm vụ, quên mệt mỏi.
Hàng nghìn bao chứa cát được cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn PPK 573 khuân vác, đắp mặt và chân đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ.
Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn PPK 573 (Quân khu 5) cho biết, sau cơn lũ lịch sử, tuyến đê sông Hà Thanh tại thôn Vân Hội 1 và đê sông Cát ở thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ. Để sớm khắc phục, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn PPK 573 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lên phương án, đưa phương tiện, vật liệu đến chèn, gia cố thân đê.
“Gần 4 ngày qua, cán bộ, chiễn sỹ Lữ đoạn PPK 573 đảm nhận việc hàn khẩu, còn chính quyền địa phương hỗ trợ xe ben chở vật liệu. Nhờ làm việc tốc lực theo phương châm 4 tại chỗ, đến nay đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ hàn khẩu hai đoạn đê bị vỡ do lũ", Thượng tá Dương Tiến Đoàn thông tin.
Sáng 29/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng chính quyền địa phương xã Tuy Phước đi kiểm tra tiến độ vá đê, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn PPK 573.
