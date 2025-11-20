Công an, bộ đội dầm mình trong lũ, sơ tán hơn 17.000 người dân ở Gia Lai

Sáng 20/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức trên dưới báo động 1. Sông Ba và sông Kôn đã đạt đỉnh, đang giảm chậm.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu.
Lực lượng công an dầm trong nước lũ, hỗ trợ người dân ở khu vực ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.
Một cụ già được lực lượng công an bồng khỏi khu vực đang bị bủa vây bởi nước lũ.
Em bé ở vùng rốn ngập được bế "chạy lụt".
Công an, bộ đội dầm mưa cõng trẻ nhỏ sơ tán.
Ở những vùng có mực nước thấp, người dân cũng chủ động đưa trẻ nhỏ sơ tán.
Công an tăng cường 15 cano, 43 xuồng máy, 400 ô tô, khoảng 4.000 áo phao... đến các khu vực chìm trong nước lũ để hỗ trợ người dân di dời.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.617 chiến sĩ để triển khai di dời, sơ tán 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu.
Ngoài hỗ trợ công tác di dời, lực lượng chức năng còn vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân.
Nước dâng ngập nhà, lực lượng cứu hộ di chuyển người dân, nhất là nhà có trẻ em, người già đến nơi an toàn.
Theo báo cáo mới nhất, mưa lũ đã khiến 3 người dân Gia Lai thiệt mạng, 19.200 hộ bị ngập và cô lập.
