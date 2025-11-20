Công an, bộ đội dầm mình trong lũ, sơ tán hơn 17.000 người dân ở Gia Lai

Sáng 20/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức trên dưới báo động 1. Sông Ba và sông Kôn đã đạt đỉnh, đang giảm chậm.