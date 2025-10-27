(VTC News) -

“Giấc ngủ” kéo dài 43 năm

Mới đây, một chuyên gia phục chế xe Mercedes tại Anh đã khiến cộng đồng mê xe ngỡ ngàng khi công bố loạt hình ảnh về chiếc Mercedes-Benz 500 SL R107 được tìm thấy trong kho với số công-tơ-mét chỉ mới 42 dặm (tương đương 68 km) – gần như vừa rời dây chuyền sản xuất.

Chiếc Mercedes Benz 500 SL đã nằm im trong kho hơn 40 năm. (Ảnh: Carscoops)

Chiếc xe chưa từng được đăng ký, chưa có biển số và thậm chí vẫn giữ nguyên độ bóng loáng từ năm 1982, thời điểm mà bộ phim E.T. đang thống trị phòng vé. Hơn 40 năm trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên - từ tem dán, ký hiệu kiểm định cho đến lớp phủ bảo quản trên thân vỏ.

Chiếc Mercedes-Benz 500 SL được bảo quản gần như nguyên bản tuyệt đối. (Ảnh: Carscoops)

Thuộc thế hệ R107 – dòng Mercedes-Benz 500 SL ra mắt từ năm 1971, kế nhiệm dòng xe Mercedes-Benz W113 Pagoda lừng danh. Siêu xe này từng được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và sức mạnh.

Phiên bản 1980 được Mercedes trang bị động cơ V8 dung tích 5.0 lít, công suất 237 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Vào thời điểm đó, chỉ giới nhà giàu và doanh nhân thành đạt mới dám ước mơ.

Siêu xe này đang trở thành “kho báu” của giới mê xe cổ. (Ảnh: Carscoops)

Đây cũng là dòng xe biểu tượng của “sự thành công” mỗi khi xuất hiện ở câu lạc bộ golf hay trước những biệt thự vùng ngoại ô London (Anh). Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, có một chiếc Mercedes-Benz 500 SL lại ngủ yên suốt 43 năm, không một lần lăn bánh trên đường.

Logo Mercedes màu bạc trên nắp capo là chi tiết duy nhất không còn nguyên bản. (Ảnh: Carscoops)

Video quay chiếc xe cổ đã được Sam Bailey, người sáng lập The SL Shop - đơn vị phục chế Mercedes cổ hàng đầu nước Anh - chia sẻ trên YouTube, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Bailey gọi chiếc 500 SL này là “cỗ máy thời gian hoàn hảo” bởi mọi chi tiết đều nguyên vẹn đến mức phi lý - từ mùi da thật trong cabin, vết dầu mỡ nguyên bản cho đến tem kỹ thuật dán trên khung cửa.

Lớp sơn của siêu xe cổ vẫn giữ nguyên được độ bóng do chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Carscoops)

Ngay cả lớp sơn cũng có độ bóng khác biệt so với các mẫu cùng đời bởi xe chưa từng tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Động cơ bên trong xe Mercedes-Benz 500 SL được bảo vệ cực tốt. (Ảnh: Carscoops)

Người chủ đầu tiên của siêu xe này - ông Hough - từng khoe về “báu vật” cách đây 15 năm tại một triển lãm xe cổ. Tuy nhiên, mãi tới bây giờ, chủ nhân của chiếc xe mới quyết định “chia tay” nó. Chi tiết duy nhất không còn nguyên bản là logo Mercedes màu bạc trên nắp capo do chính ông tự tay chế tác.

Hương gỗ, da và thời gian

Khi mở cửa xe, mùi da và gỗ ấm áp sẽ lập tức lan tỏa, đem lại cảm giác giống hệt như khoảnh khắc bạn bước vào một salon Mercedes những năm 1980. Ngay cả bộ lốp Michelin XWX 44 năm tuổi cũng còn nguyên, khẳng định sự chăm chút tỉ mỉ và điều kiện bảo quản lý tưởng của chủ nhân chiếc xe.

Mùi da và gỗ trong xe Mercedes-Benz 500 SL được giữ vẹn nguyên. (Ảnh: Carscoops)

Giới chuyên gia ước tính, nếu đưa ra đấu giá, mẫu Mercedes 500 SL - chiếc “hộp thời gian” này - có thể đạt giá trị hơn 100.000 bảng Anh (tương đương hơn 3 tỷ đồng) – con số vượt xa giá trị của hầu hết các mẫu R107 từng được rao bán.

Chiếc xe Mercedes-Benz 500 SL này mới chỉ lăn bánh 42 dặm. (Ảnh: Carscoops)

Thay vì bán đấu giá, The SL Shop xác nhận sẽ giữ lại chiếc xe như một chuẩn mực phục chế. Chiếc 500 SL sẽ được trưng bày trong phòng bảo quản có điều hòa nhiệt độ, phục vụ nghiên cứu cho các dự án tái sinh dòng R107 trong tương lai, trở thành một minh chứng sống động cho thời kỳ hoàng kim của kỹ thuật Mercedes-Benz.

Phiên bản Mercedes-Benz 500 SL chính là “cỗ máy thời gian hoàn hảo”. (Ảnh: Carscoops)

Giữa kỷ nguyên xe điện, phát hiện này giống như cánh cửa mở về thời đại vàng son của cơ khí Đức, khi mọi chi tiết đều được chế tạo bằng đam mê và sự chính xác tuyệt đối.

Một chiếc xe không cần lăn bánh vẫn đủ khiến cả thế giới phải ngoái nhìn bởi đôi khi vẻ đẹp không nằm ở tốc độ mà ở cách thời gian đã chọn để gìn giữ nó.