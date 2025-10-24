(VTC News) -

Năm 2016, một khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Macao đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa sau hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng: Vi phạm an toàn, “rửa tiền”, liên quan đến ma túy và bạo lực có vũ trang.

Cánh cửa sang trọng từng đón giới thượng lưu từ khắp thế giới khép lại, để lại một khu phức hợp đồ sộ bị bỏ hoang giữa lòng “Las Vegas châu Á”.

Gần một thập kỷ sau, nơi này bỗng “sống lại” trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng – không phải vì sự hồi sinh, mà vì một bộ sưu tập xe sang hiếm có vẫn nằm im như thể thời gian ngừng trôi.

Rolls-Royce phủ bụi trước sảnh, limousine ngủ quên dưới hầm

Theo video do YouTuber Exploring the Unbeaten Path đăng tải, nhóm khám phá đã tiếp cận được khuôn viên khách sạn và ghi lại khung cảnh khó tin. Ngay lối vào chính, 3 chiếc Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, dòng sedan siêu sang trứ danh của Anh quốc, đang nằm im lìm phủ bụi. Một vài ô kính bị vỡ, vết sơn graffiti loang lổ, nhưng toàn bộ thân xe vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tháo dỡ hay mất phụ tùng.

Bên cạnh đó là một chiếc Mercedes-Benz S-Class, biểu tượng của giới doanh nhân thập niên 2010, cũng trong tình trạng “ngủ đông” giữa nắng gió.

Siêu xe Hummer H2 Strech Limo nằm giữa bãi đất hoang phế. (Ảnh: Carscoops)

Xuống tới khu hầm gửi xe, nhóm khám phá bắt gặp hàng loạt mẫu xe sang khác: Limousine Dodge Charger màu trắng, Audi A8 và đặc biệt là một chiếc limousine Hummer H2 có sức chứa tới 18 người – từng là “ngôi sao” của các bữa tiệc xa hoa tại sòng bạc Macao.

Xe Rolls-Royce Phantom nằm phủ bụi trước sảnh. (Ảnh: Carscoops)

Ở bãi đỗ bên ngoài còn xuất hiện hàng chục chiếc Toyota Alphard – mẫu MPV cao cấp chuyên dùng để đưa đón khách VIP cùng một Porsche Cayenne phủ bụi dày đặc.

Dàn siêu xe trị giá 200 tỷ đồng

Nếu tính giá trị thị trường hiện tại, tổng giá trị dàn xe sang phủ bụi này có thể lên tới hơn 200 tỷ đồng. Riêng 3 chiếc Rolls-Royce Phantom đã có giá khoảng 120 tỷ đồng.

Điều đáng kinh ngạc là sau gần 9 năm, không chiếc siêu xe nào bị mất cắp hay tháo dỡ – minh chứng cho sự “bất khả xâm phạm” của khu khách sạn bị phong tỏa.

Nhiều siêu xe nằm im qua năm tháng tại khách sạn bị bỏ hoang. (Ảnh: Carscoops)

Kênh YouTube cho biết, hành trình khám phá được chia làm ba phần, trong đó chỉ một phần ghi lại khu vực gara. Hai phần còn lại lột tả khung cảnh bên trong: Những phòng suite sang trọng phủ bụi, khu căng-tin nơi đồ ăn vặt vẫn còn nguyên bao bì và cả khu giặt là vẫn chứa đầy khăn tắm khách sạn chưa giặt.

Video thu hút hơn 500.000 lượt xem.