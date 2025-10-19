Chiêm ngưỡng 'nữ hoàng xe cổ' Mercedes-Benz 190 Ponton

(VTC News) -

Mercedes-Benz 190 “Ponton”, thuộc dòng Ponton ra mắt năm 1953, là một trong những mẫu xe quan trọng bậc nhất trong lịch sử hãng xe nước Đức.

Với thiết kế thân xe khung liền khối đầu tiên của Mercedes-Benz, Ponton 190 thay thế dòng Type 170 và chiếm đến 80% sản lượng xe hơi của hãng lúc bấy giờ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Được giới thiệu tại triển lãm Frankfurt Motor Show năm 1953, Ponton 190 nổi bật với động cơ 1.9 lít bốn xi-lanh, công suất 50-80 mã lực, mang đến sự thanh lịch và hiệu suất vượt trội cho thời đại hậu chiến. Xe được ví như "nữ hoàng" của các dòng xe hơi cỡ nhỏ thời điểm bấy giờ.

Thiết kế "Ponton" – lấy cảm hứng từ hình dáng thân tàu – với đường nét mượt mà, đèn pha tròn chịu ảnh hưởng của trào lưu thiết kế sau Thế chiến II. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đến nay, những chiếc Ponton vẫn được săn đón bởi các nhà sưu tập nhờ độ bền vượt thời gian, có thể chạy hàng trăm nghìn km mà không hỏng hóc lớn.

Lưới tản nhiệt đặt dọc hình thác nước, phía trên là logo ngôi sao ba cánh gợi nét hoài cổ, lịch thiệp của những năm 50, thế kỷ XX. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ponton chính là tiền thân của dòng Mercedes E-Class sau này. Mẫu xe đã định hình ngôn ngữ thiết kế sedan của Mercedes-Benz. Mercedes 190 “Ponton” là một trong những mẫu xe đầu tiên của thế giới ứng dụng khung liền thân (unibody), cải thiện độ cứng xoắn và an toàn va chạm.

Khoang nội thất của xe rộng rãi, tiện nghi, dùng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ và da thật. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại sự kiện triển lãm của Mercedes và giới thiệu E-Class thế hệ mới nhất, chiếc Ponton 190 được trưng bày với lớp sơn bóng và nội thất da cổ điển, mời gọi khách tham quan cảm nhận hơi thở của "thời kỳ hoàng kim" đầu tiên của E-Class.

Tiếp nối di sản ấy là Mercedes-Benz E-Class W124, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1984. Đến năm 1993, dòng xe này được đổi tên, trở thành mẫu xe đầu tiên trên thế giới mang tên gọi E-Class.

Là mẫu xe đa dạng bậc nhất trong lịch sử Mercedes-Benz, W124 có hơn 20 biến thể khác biệt. (Ảnh: Mạnh Hùng)

W124 được mệnh danh là "E-Class của các kỹ sư" nhờ sự xuất sắc về kỹ thuật. Dòng xe sang này nổi tiếng với hệ thống treo độc lập đa liên kết, phanh ABS tiêu chuẩn và khả năng an toàn vượt trội.

Thiết kế vuông vức, chắc chắn của W124 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tối ưu hóa khí động học, đạt hệ số cản gió chỉ 0.30 Cd. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cửa tự hút cơ học: Dù là xe của thập niên 1980, W124 đã có cơ chế đóng cửa cực kỳ êm và chính xác – minh chứng cho chất lượng lắp ráp tỉ mỉ của Mercedes-Benz.

Xe có một gương bên phải nhỏ hơn và có hình vuông, trong khi gương bên trái to và hình chữ nhật – chi tiết này được giữ nguyên để tối ưu tầm nhìn cho người lái và giảm lực cản gió, thể hiện tư duy “kỹ sư thuần túy” của Mercedes-Benz thời đó. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nội thất mang phong cách đơn giản, đối xứng, tập trung vào chức năng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trên thế giới có rất nhiều chiếc W124 đã chạy quá 1 triệu dặm mà chưa cần đại tu động cơ. Đến nay, W124 vẫn được săn tìm trong giới sưu tầm xe cổ và được xem là biểu tượng của thời kỳ vàng son Mercedes-Benz. Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ W124 trên thế giới vẫn hoạt động tích cực.