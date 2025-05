Chiêm ngưỡng những tòa nhà đắt nhất thế giới

(VTC News) -

Hudson Yards (New York, Mỹ): 25 tỷ USD

Hudson Yards nhìn từ Bến tàu 62 ở Phía Tây Manhattan. (Ảnh: Michael Lee/Getty Images)

Hudson Yards là tòa nhà đôi chọc trời nằm ở khu phố ở phía Tây của Midtown Manhattan (New York, Mỹ), nổi bật với kiến trúc nghiêng độc đáo.

Hai tòa Hudson Yards có chiều cao và cách thiết kế hoàn toàn khác nhau, mỗi tòa mang một diện mạo riêng. Hudson Yards được so sánh với Trung tâm Rockefeller - công trình xây dựng cách đây cả trăm năm về độ hoành tráng.

Abraj Al Bait (Ả Rập Xê Út): 15 tỷ USD

Khách sạn Makkah Royal Clock Tower của Abraj Al Bait tại Mecca. (Ảnh: Getty Image)

Theo Sotheby's, Chính phủ Ả Rập Xê Út đã xây dựng khu phức hợp Abraj Al Bait để phục vụ hàng triệu người Hồi giáo đến thăm thành phố Mecca mỗi năm. Tuy không có con số chi tiết về chi phí cho từng tòa nhà riêng lẻ nhưng tổng chi phí cho 7 tòa nhà chọc trời này ước tính lên tới 15 tỷ USD.

Tháp đồng hồ cao nhất trong 7 tòa tháp, với đỉnh hình lưỡi liềm cao 601 mét. Tòa tháp này có khách sạn Makkah Royal Clock Tower gồm 1.650 phòng và tầm nhìn ra Masjid al-Haram, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Marina Bay Sands (Singapore): 5,5 tỷ USD

Marina Bay Sands. (Ảnh: Getty Images)

Marina Bay Sands nằm bên bờ vịnh Marina (Singapore) cao 55 tầng, gồm 3 tòa tháp riêng biệt đứng cạnh nhau, bao gồm viện bảo tàng, 270 cửa hàng và nhà hàng, trung tâm hội nghị, sân trượt băng, một khách sạn sang trọng và sòng bạc.

Dù đứng tách biệt nhưng 3 tòa nhà được kết nối bằng bể bơi vô cực khổng lồ dài 137 mét.

Apple Park (Mỹ): 5 tỷ USD

Apple Park vào năm 2024. (Ảnh: Getty Images)

Trụ sở của Apple tại Cupertino (Mỹ) là công trình độc đáo với sức chứa 12.000 người, gồm 4 tầng và tổng diện tích 260.128 m².

Trước khi qua đời, Steve Jobs từng tuyên bố Apple "có cơ hội xây dựng tòa nhà văn phòng tốt nhất thế giới". Năm 2013, Bloomberg Businessweek đưa tin chi phí xây dựng công trình đã tăng vọt từ 3 tỷ lên 5 tỷ USD.

The Cosmopolitan (Mỹ): 3,9 tỷ USD

Hình ảnh Cosmopolitan năm 2010. (Ảnh: Steve Marcus/Reuters)

Gồm 2 tòa tháp cao 50 tầng, Cosmopolitan hướng đến hình ảnh tinh tế nhằm tạo sự khác biệt với các sòng bạc nhộn nhịp khác ở Las Vegas. Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là quầy bar Chandelier được bao phủ bởi 2 triệu viên pha lê.

Emirates Palace (UAE): 3 tỷ USD

Khách sạn Emirates Palace ở Abu Dhabi. (Ảnh: Chris Jackson/Getty Images)

Emirates Palace được xây dựng để phục vụ du khách thay vì làm nơi ở của hoàng gia. Khách sạn có diện tích hơn 185.000 m² nhưng chỉ có 394 phòng, bao gồm một số phòng suite (phòng hạng sang và cao cấp nhất).

CNN đưa tin vào năm 2018, trần nhà được trang trí công phu bằng lá vàng. Ngoài ra, nơi đây còn được trang trí bằng đèn chùm pha lê Swarovski.

Cung điện Quốc hội (Romania): 4,3 tỷ USD

Cung điện Quốc hội ở Bucharest. (Ảnh: Klook)

Không chỉ tiêu tốn hàng tỷ USD để xây dựng một trong những công trình nặng nhất thế giới, dự án Cung điện Quốc hội (Romania) còn khiến khoảng 1/5 thành phố bị phá dỡ, 40.000 cư dân phải di dời.

Hơn 700 kiến trúc sư tham gia thiết kế, 20.000 công nhân làm việc ngày đêm để hoàn thành tòa nhà. Nội thất bên trong chứa hàng tấn đá cẩm thạch, pha lê và trần mạ vàng.

Tòa nhà One World Trade Center (Mỹ): 3,8 tỷ USD

Tòa nhà One World Trade Center năm 2025. (Ảnh: Getty Images)

One World Trade Center là tòa nhà chọc trời cao nhất nước Mỹ. Kiến trúc sư David Childs cho biết, ông muốn tòa nhà có thể khiến người ta ghi nhớ như Đài tưởng niệm Washington. Một phần chi phí khổng lồ của tòa nhà là do đầu tư vào các biện pháp an ninh.

Wynn Resort (Mỹ): 2,7 tỷ USD

Wynn Las Vegas năm 2020. (Ảnh: Getty Images)

Nằm trên dải Las Vegas ở Paradise (Nevada), khách sạn và sòng bạc sang trọng Wynn trị giá 2,7 tỷ USD. Tòa nhà cao 45 tầng, bao gồm hơn 2.700 phòng và 1.800 máy đánh bạc, một nhà hàng đạt sao Michelin.

Thay vì đài phun nước, nơi đây có một hồ nước sủi bọt, đổi màu theo nhạc sau mỗi 30 phút.