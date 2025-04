Chi tiết danh sách hàng trăm loại sữa giả được đăng ký công bố tại Hòa Bình

Trong gần 600 loại sữa giả được tung ra thị trường, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế xác định 10% đăng ký tại Hà Nội, còn lại công bố tiêu chuẩn tại một số chi cục tỉnh thành khác như Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Chỉ riêng năm 2024, 4/11 công ty trong "hệ sinh thái" sản xuất sữa giả đã công bố hơn 100 sản phẩm tại Hòa Bình. Dưới đây là một số sản phẩm đã công bố tại Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình và bán ra thị trường.

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma công bố:

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Kenmil Gludiabet; SureIQ Gludiabet; NasaMi Gludiabet Colos 24h PRE’MIUM FORMULA; COLOS 24h PREMIUM GLUDIABET; RANCARE CANXI PRO; RANCARE GLUDIABET.

Sản phẩm sữa công thức RANCARE GROW IQ School; SoraMilk NEWBORN FORMULA 1; SoraMilk FOLLOW - ON FORMULA 2; SoraMilk TODDLER MILK DRINK 3; SoraMilk FORMULA MILK FOR WEIGHT GAIN 4.

Sữa công thức SoraMilk Newborn 1; SoraMilk Special 2.

Sữa PC: PC100 Baby Colostrum 1; PC100 Pedia Colostrum 2; PC100 IQ & Grow Colostrum 3.

SữaBonlait như Bonlait+INFANT 0+; Bonlait+ PEDIA KID 1+; Bonlait+ IQ-GROW 2+; Bonlait+ Hi to taller 3+.

Sữa Monicare Biotic; Monicare Colos Gain.

Dòng sữa Gocare Pedia Colos+ Follow up formula; Gocare IQ Colosmulti Follow up formula.

Dòng sữa HDO PEDIA PLUS; HDO GROW IQ; COLOS IQ GROW IQ GOLD 3+ UC PLUS+ BABY 0; UC PLUS+ LACTOFREE 1; UC PLUS+ PROBIOTIC 2; UC PLUS+ PEDIA 3; UC PLUS+ GROW IQ 4.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ NEO GOLD.A+ BABY 1; NEO GOLD.A+ PROBIOTICS 2; NEO GOLD.A+ PEDIA 3; NEO GOLD.A+ GROW 4.

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group công bố:

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt NEO GOLD.A+ CANXI 5; NEO GOLD.A+ DIABETES 7; HiIQ COLOS CANXI NANO; HiIQ COLOS GLUDIABET; BOLD CARE CANXI; BOSSMILK COLOS CANXI.

Sữa HiIQ COLOS BABY 1; HiIQ COLOS PEDIA 2; HiIQ COLOS IQ GROW 3; HiIQ COLOS GAIN 4.

Sữa BOLD CARE COLOS KID 1; BOLD CARE COLOS PEDIA 2; BOLD CARE IQ GROW 3; BOLD CARE WEIGHT GAIN.

Sản phẩm BOSSMILK COLOS KID 0+; BOSSMILK COLOS PEDIA 1; BOSSMILK COLOS IQ 2; COLOS GAIN 3.

Sản phẩm dinh dưỡng Colos Premium 24h Kid 0+; IQ Colos Premium 24h Pedia 1+; IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+; IQ Colos Premium 24h Gain 3+.

Sản phẩm TIKILAC KID; TIKILAC PEDIA; TIKILAC IQ GROW. Gold lait+ Baby 0; Gold lait+ Pedia; Gold lait+ Kao Kao 2; Gold lait+ Gain 3. Lacté kao kao GOLD BABY; Lacté kao kao GOLD PEDIA; Lacté kao kao GOLD GROW; Lacté kao kao GOLD GAIN; Lacté kao kao GOLD PROBIOTICS; Lacté kao kao GOLD BABY GOAT; Lacté kao kao GOLD PEDIA GOAT; KI.UP Colostrum BABY GOLD 1; KI.UP Colostrum PROBIOTICS 2; KI.UP Colostrum PEDIA 3; KI.UP Colostrum IQ GROW 4; Poka Plus Goat Gain.

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma công bố:

K2D3 COLOS - DHA BABY 1; Sữa non COLOS OPO BABYGOLD 0+; Sữa non COLOS OPO DIGEST PEDIA 1+; Sữa non COLOS OPO GROW 2+; Sữa non COLOS OPO GAIN; K2D3 COLOS - DHA OPTI PRO 2; K2D3 COLOS - DHA PEDIA 3; K2D3 COLOS - DHA GROW IQ 4; K2D3 COLOS - DHA GAIN PLUS 5.

BiOlait Premium NEW BORN; BiOlait Premium PEDIA; BiOlait Premium GROW IQ; BiOlait Premium GOAT BABY 1; BiOlait Premium GOAT PEDIA 2; BiOlait Premium COLOS 24H Lactosefree; BiOlait Premium COLOS GAIN; BiOlait Premium Colos Gold 24h BABY 1; BiOlait Premium Colos Gold 24h PEDIA 2.

Các sản phẩm do Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF công bố:

Top-Nutri Colos 24h BABY; Top-Nutri Colos 24h PEDIA; Top-Nutri Colos 24h IQ GROW; Top-Nutri Colos 24h GAIN; Nutri KIDS BABY Nutri KIDS PEDIA; Nutri KIDS IQ GROW; Nutri KIDS GAIN.

Luci milk KID BABY 0; Luci milk PEDIA BA 1; Luci milk GROW IQ 2; Luci milk GAIN++ 3.

LAC'TA CARE NEWBORN; LAC’TA CARE PEDIA PLUS; LAC’TA CARE IQ GROW; LAC’TA CARE MAX GAIN.

DinoSmart BABY 0+; DinoSmart PEDIA 1+; DinoSmart GROW 2+; DinoSmart SUPER GAIN.

Abba COLOS 24H BABY; Abba COLOS 24H PROBIOTIC; Abba COLOS 24H PEDIA; Abba COLOS 24H GROW IQ.

IQ Colos Premium 24h IQ Grow; UniGold Grow Plus.

Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ sữa đã mua. Sữa thật thường màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ, độ mịn cao, không bị vón cục, lắng cặn. Sữa chất lượng kém thường có màu vàng đậm hơn hoặc màu trắng, vị thơm gắt, tan nhanh và lắng xuống đáy cốc. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ hộp sữa bao gồm tên sản phẩm, tên và địa chỉ, các số điện thoại liên hệ của nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và phân phối để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.