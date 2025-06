Chi tiết 124 xã, phường ở tỉnh Vĩnh Long sau sắp xếp

STT Xã, phường, thị trấn sáp nhập Xã, phường sau sáp nhập

1 Xã An Phước (huyện Mang Thít), xã Chánh An và thị trấn Cái Nhum Xã Cái Nhum

2 Xã Tân An Hội, Tân Long và Tân Long Hội Xã Tân Long Hội

3 Xã Mỹ An (huyện Mang Thít), Mỹ Phước và Nhơn Phú Xã Nhơn Phú

4 Xã Long Mỹ (huyện Mang Thít), Hòa Tịnh và Bình Phước Xã Bình Phước

5 Xã Hòa Ninh, Bình Hòa Phước, Đồng Phú và An Bình Xã An Bình

6 Thị trấn Long Hồ, xã Long An và xã Long Phước Xã Long Hồ

7 Xã Lộc Hòa, Hòa Phú, Thạnh Quới và Phú Quới Xã Phú Quới

8 Xã Thanh Bình và xã Quới Thiện xã Quới Thiện

9 Thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Hiếu và xã Trung Thành Xã Trung Thành

10 Xã Trung Thành Đông, Trung Nghĩa và Trung Ngãi Xã Trung Ngãi

11 Xã Trung Thành Tây, Tân Quới Trung và Quới An Xã Quới An

12 Xã Tân An Luông, Trung Chánh và Trung Hiệp Xã Trung Hiệp

13 Xã Hiếu Thuận, Trung An và Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng

14 Xã Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa và Hiếu Thành Xã Hiếu Thành

15 Xã Phú Thành và xã Lục Sĩ Thành Xã Lục Sĩ Thành

16 Xã Tích Thiện và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trà Ôn Xã Trà Ôn

17 Xã Nhơn Bình, Trà Côn, Tân Mỹ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tam Bình Xã Trà Côn

18 Xã Hựu Thành, Thuận Thới và Vĩnh Xuân. Xã Vĩnh Xuân

19 Xã Xuân Hiệp, Thới Hòa và Hòa Bình. Xã Hòa Bình

20 Xã Hòa Thạnh, Hòa Lộc và Hòa Hiệp. Xã Hòa Hiệp

21 Xã Mỹ Thạnh Trung và phần còn lại của thị trấn Tam Bình. Xã Tam Bình

22 Xã Loan Mỹ, xã Bình Ninh, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngãi Tứ và phần còn lại của thị trấn Trà Ôn. Xã Ngãi Tứ

23 Xã Tân Phú (huyện Tam Bình), Long Phú, Phú Thịnh và Song Phú Xã Song Phú

24 Xã Mỹ Lộc, Tân Lộc, Hậu Lộc và Phú Lộc Xã Cái Ngang

25 Xã Tân Bình (huyện Bình Tân), xã Thành Lợi và thị trấn Tân Quới. Xã Tân Quới

26 Xã Tân Thành, Tân An Thạnh và Tân Lược xã Tân Lược

27 Xã Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh và Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận

28 Xã Hiệp Thạnh và xã Long Hữu xã Long Hữu

29 Thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm và xã Nhị Long Phú Xã Càng Long

30 Xã Tân Bình (huyện Càng Long), An Trường A và An Trường. Xã An Trường

31 Xã Huyền Hội và xã Tân An Xã Tân An

32 Xã Đại Phước, Đức Mỹ và Nhị Long Xã Nhị Long

33 Xã Bình Phú (huyện Càng Long), Đại Phúc và Phương Thạnh Xã Bình Phú

34 Thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và các xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành), Thanh Mỹ, Đa Lộc Xã Châu Thành

35 Xã Lương Hòa (huyện Châu Thành), Lương Hòa A và Song Lộc Xã Song Lộc

36 Xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành), Phước Hảo và Hưng Mỹ Xã Hưng Mỹ

37 Thị trấn Cầu Kè, xã Hòa Ân và xã Châu Điền Xã Cầu Kè

38 Xã Ninh Thới, Phong Phú và Phong Thạnh Xã Phong Thạnh

39 Xã Hòa Tân và xã An Phú Tân Xã Phú Tân

40 Xã Thông Hòa, Thạnh Phú và Tam Ngãi Xã Tam Ngãi

41 Thị trấn Tiểu Cần, xã Phú Cần và xã Hiếu Trung Xã Tiểu Cần

42 Xã Long Thới (huyện Tiểu Cần), xã Tân Hòa và thị trấn Cầu Quan Xã Tân Hoà

43 Xã Ngãi Hùng, Tân Hùng và Hùng Hòa Xã Hùng Hoà

44 Xã Hiếu Tử và xã Tập Ngãi Xã Tập Ngãi

45 Xã Mỹ Hòa (huyện Cầu Ngang), xã Thuận Hòa và thị trấn Cầu Ngang Xã Cầu Ngang

46 Thị trấn Mỹ Long, xã Mỹ Long Bắc và xã Mỹ Long Nam Xã Mỹ Long

47 Xã Kim Hòa và xã Vinh Kim Xã Vinh Kim

48 Xã Hiệp Hòa, Trường Thọ và Nhị Trường Xã Nhị Trường

49 Xã Long Sơn, Hiệp Mỹ Đông và Hiệp Mỹ Tây Xã Hiệp Mỹ

50 Thị trấn Trà Cú, xã Ngãi Xuyên và xã Thanh Sơn Xã Trà Cú

51 Thị trấn Định An, xã Định An và xã Đại An Xã Đại An

52 Xã An Quảng Hữu và xã Lưu Nghiệp Anh Xã Lưu Nghiệp Anh

53 Xã Hàm Tân, Kim Sơn và Hàm Giang Xã Hàm Giang

54 Xã Ngọc Biên, Tân Hiệp và Long Hiệp Xã Long Hiệp

55 Xã Tân Sơn, Phước Hưng và Tập Sơn Xã Tập Sơn

56 Thị trấn Long Thành và xã Long Khánh Xã Long Thành

57 Xã Đôn Xuân và xã Đôn Châu Xã Đôn Châu

58 Xã Thạnh Hòa Sơn và xã Ngũ Lạc Xã Ngũ Lạc

59 Thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và các xã Tân Thạch, Tường Đa, Phú Túc Xã Phú Túc

60 Xã An Phước (huyện Châu Thành), Quới Sơn và Giao Long Xã Giao Long

61 Thị trấn Tiên Thủy, xã Thành Triệu và xã Quới Thành Xã Tiên Thủy

62 Xã Tân Phú (huyện Châu Thành), Tiên Long và Phú Đức Xã Tân Phú

63 Xã Sơn Định, Vĩnh Bình và Phú Phụng Xã Phú Phụng

64 Xã Long Thới (huyện Chợ Lách), xã Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách Xã Chợ Lách

65 Xã Phú Sơn, Tân Thiềng và Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành

66 Xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách), Hưng Khánh Trung A và Hưng Khánh Trung B Xã Hưng Khánh Trung

67 Thị trấn Phước Mỹ Trung và các xã Phú Mỹ, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây Xã Phước Mỹ Trung

68 Xã Tân Bình (huyện Mỏ Cày Bắc), Thành An, Hòa Lộc và Tân Thành Bình Xã Tân Thành Bình

69 Xã Khánh Thạnh Tân, Tân Thanh Tây và Nhuận Phú Tân Xã Nhuận Phú Tân

70 Xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh Xã Đồng Khởi

71 Thị trấn Mỏ Cày và các xã An Thạnh (huyện Mỏ Cày Nam), Tân Hội, Đa Phước Hội Xã Mỏ Cày

72 Xã An Thới, Thành Thới A và Thành Thới B Xã Thành Thới

73 Xã Tân Trung, Minh Đức và An Định xã An Định

74 xã Ngãi Đăng, Cẩm Sơn và Hương Mỹ xã Hương Mỹ

75 Xã Phú Khánh, Tân Phong, Thới Thạnh và Đại Điền Xã Đại Điền

76 Xã Hòa Lợi (huyện Thạnh Phú), Mỹ Hưng và Quới Điền Xã Quới Điền

77 Thị trấn Thạnh Phú và các xã An Thạnh (huyện Thạnh Phú), Bình Thạnh, Mỹ An Xã Thạnh Phú

78 Xã An Thuận, An Nhơn và An Qui Xã An Qui

79 Xã An Điền và xã Thạnh Hải Xã Thạnh Hải

80 Xã Giao Thạnh và xã Thạnh Phong Xã Thạnh Phong

81 Thị trấn Tiệm Tôm, xã An Hòa Tây và xã Tân Thủy Xã Tân Thủy

82 Xã Bảo Thuận và xã Bảo Thạn Xã Bảo Thạnh

83 Thị trấn Ba Tri và các xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), An Đức, Vĩnh An, An Bình Tây Xã Ba Tri

84 Xã Phú Lễ, Phước Ngãi và Tân Xuân Xã Tân Xuân

85 Xã Mỹ Hòa và xã Mỹ Chánh (huyện Ba Tri), xã Mỹ Nhơn Xã Mỹ Chánh Hòa

86 Xã Mỹ Thạnh (huyện Ba Tri), An Phú Trung và An Ngãi Trung Xã An Ngãi Trung

89 Thị trấn Giồng Trôm, xã Bình Hòa và xã Bình Thành Xã Giồng Trôm

90 Xã Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông và Tân Hào Xã Tân Hào

91 Xã Long Mỹ (huyện Giồng Trôm), Hưng Phong và Phước Long Xã Phước Long

92 Xã Mỹ Thạnh (huyện Giồng Trôm), Thuận Điền và Lương Phú Xã Lương Phú

93 Xã Châu Bình, Lương Quới và Châu Hòa Xã Châu Hoà

94 Xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm) và xã Phong Nẫm Xã Lương Hoà

95 Xã Thừa Đức và xã Thới Thuận Xã Thới Thuận

96 Xã Đại Hòa Lộc và xã Thạnh Phước Xã Thạnh Phước

97 Thị trấn Bình Đại, xã Bình Thới và xã Bình Thắng Xã Bình Đại

98 Xã Định Trung, Phú Long và Thạnh Trị Xã Thạnh Trị

99 Xã Vang Quới Đông, Vang Quới Tây và Lộc Thuận Xã Lộc Thuận

100 Xã Long Hòa (huyện Bình Đại), Thới Lai và Châu Hưng Xã Châu Hưng

101 Xã Long Định, Tam Hiệp và Phú Thuận Xã Phú Thuận

102 Phường 5 (thành phố Vĩnh Long) và xã Thanh Đức Phường Thanh Đức

103 Phường 1 và Phường 9 (thành phố Vĩnh Long), phường Trường An Phường Long Châu

104 Phường 3 và Phường 4 (thành phố Vĩnh Long), xã Phước Hậu Phường Phước Hậu

105 Phường 8 (thành phố Vĩnh Long) và xã Tân Hạnh Phường Tân Hạnh

106 Phường Tân Hòa, Tân Hội và Tân Ngãi Phường Tân Ngãi

107 Phường Thành Phước, phường Cái Vồn Phường Bình Minh

108 Xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh), phần còn lại của xã Ngãi Tứ sau khi sắp xếp theo quy định tại khoản 22 Điều này và phần còn lại của phường Thành Phước, phường Cái Vồn Phường Cái Vồn

109 Phường Đông Thuận và các xã Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành Phường Đông Thành

110 Phường 1, Phường 3 và Phường 9 (thành phố Trà Vinh) Phường Trà Vinh

111 Phường 4 (thành phố Trà Vinh) và xã Long Đức Phường Long Đức

112 Phường 7 và Phường 8 (thành phố Trà Vinh), xã Nguyệt Hóa Phường Nguyệt Hoá

113 Phường 5 (thành phố Trà Vinh) và xã Hòa Thuận Phường Hoà Thuận

114 Phường 1 (thị xã Duyên Hải), xã Long Toàn và xã Dân Thành Phường Duyên Hải

115 Phường 2 (thị xã Duyên Hải) và xã Trường Long Hòa Phường Trường Long Hoà

116 Phường An Hội và các xã Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Sơn Phú Phường An Hội

117 Phường 8 (thành phố Bến Tre), phường Phú Khương, xã Phú Hưng và xã Nhơn Thạnh Phường Phú Khương

118 Phường 7 và xã Bình Phú (thành phố Bến Tre), xã Thanh Tân Phường Bến Tre

119 Phường 6, xã Sơn Đông và xã Tam Phước Phường Sơn Đông