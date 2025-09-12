Chỉ sau 1 ngày, giá mua vàng miếng giảm 3,8 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 9h, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở mức129,5 - 132,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 - 500.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay và giảm 3,8 - 2,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng có xu hướng đi xuống. Hiện giá tại Doji được niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay vẫn đứng trên mức 3.600 USD/ounce, dù giảm 4 USD, xuống 3.634 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Giá vàng miếng giảm mạnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng...

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng, trong đó quy định rõ quy trình mua, bán vàng miếng với khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.