Chỉ một câu nói, Bùi Công Nam khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa

(VTC News) -

Bùi Công Nam là một trong những nghệ sĩ trẻ tạo được dấu ấn riêng nhờ sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh âm nhạc, anh thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và được khán giả chú ý bởi hình ảnh dí dỏm, thân thiện.

Thời gian qua, Bùi Công Nam nhận được thêm nhiều sự yêu mến khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha. Dù ở sân khấu hay các chương trình truyền hình, nam ca sĩ vẫn giữ sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực trong cách làm nghề cũng như kết nối với khán giả.

Xuất hiện tại đêm nhạc Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực, Bùi Công Nam mang đến loạt ca khúc quen thuộc đầy sôi động. Anh ghi điểm bởi những màn tương tác ngẫu hứng, gần gũi và đầy năng lượng.

Bùi Công Nam đem đến những tiết mục đầy năng lượng.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm diễn đến từ màn giao lưu giữa nam ca sĩ và khán giả. Sau phần trình diễn ca khúc I love you đầy tình cảm, Bùi Công Nam bất ngờ “thả thính” bằng câu nói “Anh yêu em” gửi đến tất cả khán giả phía dưới sân khấu. Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến hàng nghìn người có mặt phấn khích, làm không khí đêm nhạc thêm náo nhiệt.

Không cần dàn dựng cầu kỳ, chính sự ngẫu hứng và duyên dáng của Bùi Công Nam đã biến màn giao lưu thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Nếu những phút giao lưu mang đến tiếng cười, trên sân khấu âm nhạc, nam ca sĩ lại cho thấy một phiên bản đầy năng lượng.

Bùi Công Nam liên tục thể hiện những động tác vũ đạo cuốn hút, xứng danh “ông hoàng popping”, vừa hát vừa nhảy và chủ động tương tác với khán giả ở nhiều khu vực.

Cuối chương trình, giọng ca sinh năm 1994 cũng ghi điểm bởi sự tinh tế khi gửi lời tri ân đến khán giả đã có mặt, lắng nghe và hòa giọng cùng mình trong suốt phần trình diễn. Anh không quên cảm ơn các dancer và toàn bộ ê-kíp phía sau sân khấu đã cùng góp sức để tạo nên những khoảnh khắc trọn vẹn tại Nam Long Experience 2026.

“Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các khán giả, tất cả các khách hàng đã có mặt ngày hôm nay. Mong mọi người sẽ có thật nhiều những trải nghiệm đặc biệt, thú vị và tuyệt vời”, nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ cúi đầu cảm ơn khán giả khi kết thúc chương trình.

Phần trình diễn của Bùi Công Nam cũng mở màn cho chuỗi hoạt động “Ba ngày kết nối giá trị thực” trong khuôn khổ Nam Long Experience 2026. Bên cạnh các sân khấu âm nhạc và hoạt động giao lưu, không gian triển lãm được mở cửa xuyên suốt, song song với nhiều sự kiện thành phần diễn ra theo từng khung giờ, mang đến đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan.