Chị em đi chợ thấy 5 loại rau củ rẻ như cho này cũng đừng mua

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, rau củ là thực phẩm cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, các chị em nội trợ nên lưu ý khi sử dụng các loại sau đây vì chúng chứa độc tố.

Thứ nhất, mộc nhĩ tươi

Trong mộc nhĩ tươi có chứa chất morpholine, loại độc tố có thể gây ngộ độc nếu xâm nhập vào cơ thể.

Nguy cơ chứa độc tố gây ngộ độc trong mộc nhĩ tươi.

Người ăn mộc nhĩ tươi hoặc mộc nhĩ ngâm không đúng cách có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, thậm chí tổn thương gan, thận nếu ngộ độc nặng. Bộ Y tế khuyến cáo chỉ nên sử dụng mộc nhĩ khô, được ngâm nở và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Giá đỗ không rễ

Giá đỗ là thực phẩm phổ biến, nhưng giá đỗ không rễ, thân to, trắng bất thường có nguy cơ cao được sản xuất bằng chất kích thích tăng trưởng.

Nguy cơ tồn dư hoá chất trong giá đỗ không rễ

Việc sử dụng các loại hóa chất này có thể khiến giá đỗ tồn dư độc tố, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài nếu sử dụng thường xuyên.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên chọn giá đỗ có rễ, thân nhỏ, màu trắng tự nhiên, tránh mua giá đỗ quá mập, bóng và không có rễ.

Bí đỏ để lâu

Bí đỏ là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên bí đỏ để quá lâu, bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng có thể sinh ra các chất không có lợi cho sức khỏe.

Không nên sử dụng bí đỏ đã bổ ra và để lâu.

Đặc biệt, bí đỏ đã cắt ra nhưng bảo quản không đúng cách trong thời gian dài có nguy cơ nhiễm vi sinh vật, gây ngộ độc thực phẩm. Người dân được khuyến cáo không sử dụng bí đỏ có mùi lạ, chảy nước hoặc đổi màu.

Khoai tây mọc mầm

Khoai tây khi mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh chứa solanin, một chất độc có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Tuyệt đối không ăn khoai tây mọc mầm.

Người ăn khoai tây mọc mầm có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu ăn với lượng lớn. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tuyệt đối không ăn khoai tây đã mọc mầm, có vỏ xanh, kể cả khi đã cắt bỏ mầm.

Cà chua xanh

Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá nhưng cà chua xanh lại chứa hàm lượng khá lớn alkaloid, có thể gây ngộ độc nếu dùng quá nhiều. Các triệu chứng ngộ độc cà chua xanh bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, viêm dạ dày.

Không nên sử dụng cà chua xanh.

Trong quá trình chín của cà chua, lượng alkaloid giảm dần và sẽ hết khi quả chín đỏ. Vì vậy, chị em nội trợ không nên ăn cà chua xanh, nếu vẫn sử dụng thì không nên dùng quá nhiều và thường xuyên.