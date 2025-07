(VTC News) -

Gan là cơ quan thiết yếu với nhiều chức năng khác nhau, gồm hỗ trợ tiêu hóa, trao đổi chất, làm sạch độc tố khỏi máu và tổng hợp protein. Mặc dù gan có khả năng tái tạo đáng kinh ngạc sau khi bị tổn thương, nhưng không phải lúc nào gan cũng có thể phục hồi. Việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống của bạn có thể có tác động lớn đến cơ quan này.

Có nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có lợi cho gan, và nhóm thực phẩm đặc biệt quan trọng là rau. Dưới đây là 5 loại rau củ giúp gan luôn khoẻ mạnh:

Rau họ cải

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, súp lơ trắng có nhiều chất xơ và chứa nhiều hợp chất thực vật hữu ích. Chúng bao gồm các chất chống oxy hóa, làm tăng mức độ enzyme thải độc, từ đó hỗ trợ chức năng gan.

Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng các loại rau họ cải cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ.

Măng tây và củ dền rất tốt cho gan.

Măng tây

Trong số tất cả các loại trái cây và rau quả, măng tây là một trong những nguồn cung cấp glutathione chống oxy hóa tốt nhất. Nghiên cứu cho thấy glutathione có lợi trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ mạn tính.

Mặc dù trong nghiên cứu nó được sử dụng tiêm tĩnh mạch liều cao dưới sự giám sát của chuyên gia y tế thay vì qua đường ăn. Tuy nhiên, măng tây vẫn là một lựa chọn tốt để hỗ trợ chức năng gan và tăng khả năng phân hủy độc tố.

Củ dền

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This Not That! cho biết, củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe gan. Nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền là loại đồ uống “tốt cho sức khỏe” và có thể giúp phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt có lợi cho gan.

Một nghiên cứu cụ thể đã xem xét tác động của củ dền đối với gan và phát hiện rằng nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ gan khỏi một số loại chất gây ung thư.

Rau má

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health cho biết, rau má là loại rau quen thuộc với người Việt, thường được dùng để nấu canh, làm sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Rau má tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, làm mát cơ thể và giảm mụn nhọt.

Các nghiên cứu cho thấy rau má có thể giúp giảm men gan ở những người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, rau má còn có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình xơ gan nhờ tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm.

Rau diếp cá

Rau diếp cá mùi tanh đặc trưng, nhưng lại là loại rau có tính mát, kháng viêm và giải độc gan mạnh mẽ. Rau diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, giảm mụn nhọt và các vấn đề về da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau diếp cá giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Bạn có thể sử dụng rau diếp cá bằng cách ăn sống, nấu canh, xay sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng rau diếp cá, đặc biệt là phụ nữ mang thai và người có thể hàn.