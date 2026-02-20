Cháy tàu du lịch ngoài khơi Singapore, hàng trăm hành khách sơ tán khẩn cấp

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 20/2 trên tàu du lịch World Legacy đang trên hành trình tới Singapore đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, đồng thời buộc toàn bộ 271 hành khách phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA), đám cháy bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương) tại khu vực phòng chờ trên boong số 9 của con tàu. Lực lượng cứu hỏa trên biển thuộc Lực lượng phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Một thủy thủ Indonesia được xác nhận tử vong. Ngoài ra, 4 hành khách được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau khi được nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực sảnh chờ trên boong số 9 của tàu World Legacy vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương). (Nguồn: The Straits Times)

MPA cho biết trên tàu có 271 hành khách, trong đó 139 người là công dân Singapore. Tất cả đã được sơ tán an toàn sau khi lực lượng cứu hộ triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Con tàu treo cờ Liberia, có 388 thuyền viên và không có người Singapore nào trong số này.

Con tàu hiện đang neo tại Khu neo đậu dự trữ Raffles, nằm giữa đảo Pulau Senang và Pulau Semakau. Các tàu tuần tra của Cơ quan Hàng hải, Cảnh sát biển và Sư đoàn Hải quân thuộc SCDF đã được điều động để xử lý sự cố, đồng thời bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực.

MPA cho biết một nhóm thuyền viên nòng cốt sẽ tiếp tục ở lại tàu để tiến hành kiểm tra an toàn, hỗ trợ điều tra và bảo đảm việc quản lý con tàu trong thời gian neo đậu. Những thuyền viên còn lại sẽ lần lượt rời tàu.

Thi thể thủy thủ thiệt mạng đã được đưa vào bờ, trong khi Đại sứ quán Indonesia tại Singapore đã được thông báo để phối hợp xử lý các thủ tục liên quan.

Các hành khách cần được chăm sóc y tế đã được đưa tới bệnh viện. (Nguồn: The Straits Times)

MPA cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Các chuyên gia giám định sẽ lên tàu để đánh giá mức độ hư hại và xác định các hạng mục sửa chữa trước khi tàu được phép hoạt động trở lại.

Một hành khách tên Yang kể với báo Shin Min Daily rằng ông đang ở khu casino khi vụ cháy xảy ra lúc 4h sáng. Sau khi thấy nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài, ông nhận ra có điều bất thường. Khi theo dòng người rời khỏi khu vực, ông nhìn thấy khói dày bốc lên từ tầng trên của con tàu cùng mùi khét lan trong không khí.

“Nhiều hành khách rất hoảng sợ và chạy tán loạn. Khung cảnh khi đó ồn ào và hỗn loạn”, ông kể lại.

Một hành khách khác, ông Hong Wencun - trưởng đoàn múa lân Malaysia biểu diễn trên tàu - cho biết ông nghe các hành khách khác nói đám cháy xảy ra tại phòng karaoke trên boong số 9. “Chúng tôi dự định lát nữa sẽ đến đó hát, may mà chưa đi, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng”, ông Hong nói.

Các tàu tuần tra của Cơ quan Hàng hải, Cảnh sát biển và Sư đoàn Hải quân thuộc SCDF đã được điều động để xử lý sự cố. (Nguồn: The Straits Times)

Công ty Dragon Cruises - đơn vị phụ trách phát triển kinh doanh địa phương cho thương hiệu World Cruises, hãng khai thác tàu World Legacy - cho biết đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách.

“An toàn của hành khách và thủy thủ đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, đại diện công ty cho biết, đồng thời cam kết sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

World Legacy là tàu du lịch có hơn 300 cabin, được thiết kế theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí trên biển, cho phép du khách tham gia chuyến đi trong vài giờ hoặc lưu trú nhiều ngày.