Sập trường nội trú ở Indonesia: 59 người mất tích 'không còn dấu hiệu sự sống'

(VTC News) -

Hy vọng tìm thấy hàng chục học sinh bị nghi mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al-Khoziny ở Sidoarjo đã dần nhường chỗ cho nỗi đau, khi chính quyền chuyển từ giai đoạn cứu hộ sang tìm kiếm thi thể.

Ông Suharyanto, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, cho biết trong cuộc họp báo rằng các thiết bị dò tìm, bao gồm drone nhiệt, không phát hiện thêm dấu hiệu sự sống nào.

Người nhà nạn nhân. (Ảnh: NY Times)

Người thân của các học sinh mất tích òa khóc và ngã quỵ trên đường quanh hiện trường sau khi nghe tin. Chính quyền quyết định đưa máy móc hạng nặng vào để phục vụ công tác thu hồi thi thể, sau nhiều ngày trì hoãn vì lo ngại có thể gây nguy hiểm cho những người còn sống sót.

Ngôi trường đã bị phong tỏa. Theo giới chức, tòa nhà sập khi công nhân đang đổ bê tông tầng bốn. Hiện 59 người vẫn được cho là mất tích. Một sĩ quan cảnh sát trẻ làm nhiệm vụ giấu tên cho biết: “Tất cả những người mất tích đều đã chết”.

Từ hôm thứ Hai, ngày xảy ra tai nạn, nhiều gia đình túc trực tại hiện trường. Ngày thứ Năm, họ được lấy mẫu DNA để phục vụ nhận dạng thi thể.

Tối thứ Tư, năm học sinh đã được cứu sống từ một hốc không khí, thắp lên tia hy vọng. Nhưng đến sáng hôm sau, “thời gian vàng” 72 giờ đã khép lại.

Ông Muhammad Sobir vẫn bám trụ tại hiện trường, mong ngóng tin con trai 13 tuổi, Nurdin: “Nếu Chúa muốn, nó sẽ sống. Tôi sẽ ở đây đến khi tìm thấy con”. Nurdin mới nhập học bốn tháng. Mẹ em, bà Nur Fatria, cũng được lấy mẫu DNA. Bà nghẹn lời: “Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tôi đã ở đây bốn ngày, vẫn còn bàng hoàng và hoang mang”

Bác sĩ pháp y Deris cho biết cả cha và mẹ của các học sinh mất tích đều được lấy mẫu DNA để so sánh với mẫu thu từ tử thi.

Trong số những người chờ tin có Hayyi, 23 tuổi, cựu học sinh của trường. Cậu lo lắng cho em trai 15 tuổi Ahmad Suhavi: “Hè vừa rồi nó về nhà, sau đó nói sẽ trở lại trường. Từ đó chúng tôi không còn tin tức gì. Cha mẹ gửi nó đến đây để học hành, để trở thành người tốt hơn".