Cháy rừng lại bùng phát sát thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Bắt đầu 12h ngày 17/1, cháy rừng đã bùng phát tại thành phố Fujieda thuộc tỉnh Shizuoka - giáp ranh thủ đô Tokyo. Chỉ sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ, đám cháy đã thiêu rụi 1 hecta rừng.

Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã lập tức điều trực thăng và các phương tiện chuyên dụng để dập lửa, nhưng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng.

Cháy rừng bùng phát từ 17/1 tại Shizuoka, Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

Ngay từ đầu giờ sáng 18/1, hoạt động chữa cháy đã được tiếp tục với quy mô lớn hơn, nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

Trong khi đó, đám cháy rừng bùng phát từ sáng ngày 8/1 tại ngọn núi Ogiyama thuộc tỉnh Yamanashi, vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới 376 hecta rừng bị thiêu cháy hoàn toàn, đồng thời, có 138 hộ gia đình với 158 người đang phải nhận lệnh đi lánh nạn để bảo đảm an toàn.

Đám cháy này đã trở thành sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Yamanashi kể từ năm 1945 đến nay, vượt qua kỷ lục của năm 1997, khi xảy ra hỏa hoạn tại thị trấn Katsunuma, với gần 375 hecta rừng bị thiêu cháy.

Ngoài cơ quan cứu hỏa địa phương và các vùng lân cận, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đã điều động 4 trực thăng CH-47 và 3 trực thăng UH-1 tham gia giội nước từ trên cao, song song với các hoạt động dập lửa trên mặt đất bằng nhiều phương tiện chuyên dụng.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải thành lập Phòng liên lạc đặc biệt trực thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để chỉ đạo công tác chữa cháy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều chưa đem lại kết quả và đám cháy này được dự báo là sẽ tiếp tục lan rộng.