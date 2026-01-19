Cháy trung tâm thương mại ở Pakistan: Ít nhất 14 người thiệt mạng

Đám cháy bùng phát vào tối 18/1 tại trung tâm thương mại Gul Plaza, một trong những địa điểm công cộng sôi động nhất của thành phố Karachi. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua nhiều tầng của tòa nhà, gây thiệt hại nặng nề và khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại.

Theo lực lượng chức năng, phải mất gần 24 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế, giúp các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường và tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Reuters)

Đến sáng 19/1, ngoài 14 nạn nhân đã được xác nhận tử vong, giới chức cho biết còn từ 54 đến 59 người được báo cáo mất liên lạc. Những người này có mặt ở bên trong tòa nhà vào thời điểm hỏa hoạn bùng phát.

Cảnh sát cho biết đã thu thập được số điện thoại di động của 59 người được báo cáo mất tích và bước đầu xác định vị trí của 26 người trong số đó tại khu vực xung quanh hiện trường. Tuy nhiên, việc xác minh danh tính cũng như tình trạng của các nạn nhân vẫn đang được tiến hành, trong bối cảnh công trình bị hư hại nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.