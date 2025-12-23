Cháy chợ ở Hà Nội, nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm

Lúc 6h40, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết đám cháy đã cơ bản được khống chế. Bước đầu, nhà chức trách nhận định không có thương vong về người. Khu chợ xảy ra hỏa hoạn chủ yếu là các ki-ốt tạm.