Vụ cháy chợ ở Cà Mau: 57 ki ốt bị thiêu rụi, tiểu thương mất hơn 20 tỷ đồng

(VTC News) -

UBND xã Thanh Tùng - tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về vụ cháy chợ trung tâm xã này trưa 22/8, khiến 57 ki ốt tại chợ bị thiêu rụi. Theo thống kê, thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng hơn 20,6 tỷ đồng.

Trong đó, một số tiểu thương thiệt hại lớn vì có nhiều ki ốt bị cháy rụi. Có người bị cháy đến 8 ki ốt như gia đình ông Bùi Hữu Ba, thiệt hại trên 4 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết có 5 hộ còn vàng tại ki ốt bị cháy chưa tìm được.

Chợ nằm cập mé sông với nhiều vật liệu ddễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục ki-ốt của tiểu thương.

Sau vụ cháy, có 18 tiểu thương không có nhà ở riêng vì họ kinh doanh và ở lại chợ, trong đó 3 hộ không còn chỗ ở. Chính quyền địa phương đã mượn tạm nhà dân làm nơi ở cho các hộ bị thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm tài sản giúp người dân.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trưa 22/8, ngọn lửa lớn bùng phát từ ki ốt của ông Nguyễn Văn Phúc trong chợ Thanh Tùng (Đầm Dơi cũ), sau đó lan nhanh sang các căn lân cận. Do phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, thêm gió mạnh nên lửa đã lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ.

Chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng cùng phương tiện đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông, gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Đến gần 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong.

Về nguyên nhân vụ cháy, thông tin ban đầu từ địa phương, nghi do mâu thuẫn gia đình, ông Phúc (60 tuổi) đã dùng dao chém vợ bị thương rồi mở van bình gas làm lửa bùng phát và nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề.