Cháy chợ ở Cà Mau, 56 ki-ốt bị thiêu rụi

(VTC News) -

Chiều 22/8, theo thông tin từ UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả vụ cháy chợ trung tâm xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi cũ). Đồng thời có hướng hỗ trợ cho người dân, cũng như làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy khiến 56 ki-ốt của 25 hộ kinh doanh bị cháy hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa nay. Ngọn lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ sau đó lan nhanh sang các căn lân cận.

Do phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, thêm gió mạnh nên lửa đã lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ.

Chợ Thanh Tùng nằm cặp mé sông, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận dập lừa.

Chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng cùng phương tiện đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông, gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Đến gần 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 56 ki-ốt của 25 hộ kinh doanh bị cháy hoàn toàn.