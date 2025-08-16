Cháy chợ thực phẩm Tam Nông ở Đồng Tháp, 31 ki ốt bị thiêu rụi

Khoảng 21h ngày 15/8, chợ thực phẩm Tam Nông, nằm ven tỉnh lộ 844, thuộc ấp 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, bỗng bốc cháy từ bên trong kèm theo tiếng nổ vang, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả do tại chợ có nhiều vật dụng, thiết bị dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh ra diện rộng.

Sau khi nhận tin báo, công an xã Tràm Chim và công an xã Phú Cường, lực lượng làm nhiệm vụ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự – Cao Lãnh, phân trạm tạm giam và quản lý kho vật chứng Tam Nông cùng quần chúng nhân dân hơn 200 người nhanh chóng mang theo thiết bị, phương tiện đến khẩn trương dập lửa.

Các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy nhưng kém hiệu quả.

Đến 22h15, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan ra khu dân cư. Sau đó, lực lượng tiếp tục dập tàn lửa tại các ki ốt bên trong.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong 31 ki ốt bị lửa thiêu rụi, trong đó có 10 ki ốt bị thiệt hại nặng.

Ngày 16/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê mức độ thiệt hại.

Hơn 200 người tích cực dập lửa.

Chợ Tam Nông chuyên kinh doanh thủy sản, thực phẩm. Ban đêm, các ki ốt trong chợ đều đóng cửa, không có người ở lại. Gần kề chợ là dãy nhà dân.

Theo người dân địa phương, 10 năm trước, chợ bách hóa Tam Nông (đối diện chợ thực phẩm) cũng xảy ra cháy vào nửa đêm, khiến 20 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.