Chất lượng không khí TP.HCM hôm nay ra sao?

(VTC News) -

Theo bản đồ quan trắc chất lượng không khí của hệ thống IQAir, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại TP.HCM vẫn ở ngưỡng cao. Chỉ số AQI phổ biến ở mức 163, trong khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số lên tới 190 - 193, tiệm cận ngưỡng rất không lành mạnh.

Dữ liệu thời gian thực từ IQAir cho thấy, trong sáng nay (thời điểm ghi nhận lúc 9h) TP.HCM xếp thứ 12 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, phản ánh tình trạng không khí xấu đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động ngoài trời của người dân.

Chất lượng không khí nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ trong sáng 17/12. (Nguồn: IQAIR)

Ghi nhận thực tế trong sáng cùng ngày, bầu trời TP.HCM đục ngầu, bị bao phủ bởi lớp sương mù lẫn bụi mịn, khiến tầm nhìn tại nhiều khu vực bị hạn chế. Khoảng 6h, dù trời đã sáng rõ, nhiều phương tiện lưu thông trên đường vẫn phải bật đèn để di chuyển, đặc biệt trên các trục giao thông chính.

Trước đó, vào cuối tuần trước (ngày 13/12), TP.HCM từng lọt top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, được ghi nhận ở vị trí thứ 7. Thời điểm này, chỉ số AQI đạt 179, thuộc nhóm không lành mạnh, với nồng độ PM2.5 khoảng 95,8 µg/m³, cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhiều phương tiện phải bật đèn để di chuyển dù trời đã sáng.

Không chỉ trong những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM đã xuất hiện trong thời gian dài. Trước đó, vào ngày 11/9, IQAir từng ghi nhận TP.HCM đứng thứ 5 trong số các thành phố ô nhiễm lớn nhất thế giới, phản ánh mức độ ô nhiễm bụi mịn kéo dài tại đô thị này.

Dữ liệu tổng hợp của IQAir cũng cho thấy, trong nhiều thời điểm khác nhau của năm 2025, chỉ số AQI tại TP.HCM thường tăng cao vào giờ cao điểm buổi sáng và trưa, nhiều lần vượt ngưỡng an toàn và xếp hạng cao so với nhiều thành phố khác trên thế giới.

Không khí tại TP.HCM sáng nay 17/12 tiếp tục ở mức cảnh báo đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Giới chuyên gia môi trường nhận định, ô nhiễm không khí tại TP.HCM chủ yếu bắt nguồn từ giao thông dày đặc, hoạt động xây dựng và đô thị hóa nhanh, cùng với các nguồn phát thải từ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.

Chất lượng không khí xấu được xác định chủ yếu do bụi mịn PM2.5 duy trì ở mức cao. Đây là loại bụi siêu nhỏ có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền được khuyến cáo cần đặc biệt theo dõi và chủ động bảo vệ bản thân.

Lúc 9h sáng, tại nhiều khu vực ở TP.HCM bầu trời vẫn đục ngầu, tầm nhìn bị hạn chế.

Thực trạng này khiến chất lượng không khí tại TP.HCM nhiều ngày qua liên tục duy trì ở mức đỏ “không lành mạnh”, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, tim mạch và sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến trên, người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi chỉ số AQI theo giờ, hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài khi AQI ở mức đỏ trở lên, đặc biệt vào buổi sáng sớm và chiều tối.

Nhóm đối tượng nhạy cảm nên đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi PM2.5 khi ra đường và cân nhắc sử dụng máy lọc không khí trong nhà để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí.

Chiều 15-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở TP.HCM đến từ hai nguồn lớn là các hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp. Về hoạt động giao thông, tính đến tháng 11, TP.HCM có trên 12 triệu phương tiện giao thông, kể cả ô tô và xe máy. Theo đó, thành phố khuyến khích xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực lõi đô thị, nhằm từng bước kéo giảm ô nhiễm không khí tại các khu vực trung tâm. Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, hiện thành phố có trên 23.000 cơ sở sản xuất có liên quan đến việc gây ra ô nhiễm. Chính quyền đang tập trung xử lý với trên 2.200 cơ sở có phát khí thải gây ô nhiễm không khí. Với năm nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là TP.HCM phải kéo giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm không khí trong các nguồn ô nhiễm.