Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, người dân che kín mặt đối phó bụi mịn

Theo trang tổng hợp dữ liệu IQAir, chuyên thu thập và xếp hạng chất lượng không khí dựa trên các trạm quan trắc toàn cầu, lúc 7h30 ngày 12/12, Hà Nội đứng thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI 281, chỉ sau Lahore (Pakistan) và Delhi (Ấn Độ). Đây là ngày thứ tư liên tiếp chỉ số duy trì ngưỡng này, trở thành đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông tại Hà Nội.
Hầu hết các trạm tại Hà Nội hiển thị chất lượng không khí mức màu tím - mức rất xấu. Trong đó, trạm đo tại khu vực Đại học Bách Khoa ghi nhận AQI lên tới 354, trạm Vĩnh Tuy 334, vượt ngưỡng nguy hại; các trạm tại Long Biên, Trấn Vũ và Hoàng Quốc Việt dao động 240-260, vẫn ở mức rất xấu.
Lúc 9h30 cùng ngày, bầu trời Hà Nội xám xịt, bụi mịn và sương mù dày đặc bao trùm các khu vực trung tâm.
Nhiều tuyến đường đông dân cư như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Láng Hạ... chìm trong lớp không khí đặc quánh, khiến người tham gia giao thông phải bật đèn xe để quan sát.
Lớp không khí nặng nề, mờ đục bao phủ khắp các tuyến phố, làm giảm tầm nhìn, khiến người dân cảm giác ngột ngạt và khó thở. Trên đường Tố Hữu, chất lượng không khí xấu khiến nhiều người phải đi chậm, mắt khô rát và mũi khó chịu.
Tại đường Chu Văn An, Hà Đông, nhiều tòa nhà cao tầng gần như biến mất trong lớp sương mù dày đặc.
“Mỗi buổi sáng đi làm, tôi phải đeo khẩu trang dày và đi thật chậm. Không khí đặc quánh khiến tôi khó thở, mắt và mũi khô rát, dù đã che chắn cẩn thận”, một người dân ở phường Cửa Nam chia sẻ.
"Dù tôi đã hạn chế ra đường, nhưng khi phải đi, cảm giác ngột ngạt vẫn rất rõ. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến tôi lo lắng về bệnh đường hô hấp”, ông Nguyễn Hoài Nam, ở phường Hà Đông nói.
Hệ thống dự báo của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết hôm nay là đỉnh điểm ô nhiễm trong giai đoạn 8-14/12. Sau đó, khi không khí lạnh tăng cường, mức độ ô nhiễm dự kiến giảm dần.
Hôm 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.
Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời khi VN-AQI (chỉ số chất lượng không khí Việt Nam) ở mức xấu.
Nếu không khí chuyển sang ngưỡng rất nguy hại (từ 301 điểm trở lên), các cơ sở giáo dục phải cân nhắc tạm dừng học trực tiếp, điều chỉnh thời khóa biểu hoặc chuyển sang hình thức dạy học phù hợp để giảm thiểu tác động đến học sinh.
