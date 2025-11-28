Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky bị khám nhà riêng

(VTC News) -

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) điều tra do nghi vấn liên quan đến vụ án tham nhũng tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom.

Đây là cuộc điều tra chống tham những lớn nhất dưới thời ông Zelensky.

"NABU và SAPO đang tiến hành thủ tục tố tụng tại nhà tôi. Các điều tra viên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Họ được phép tiếp cận toàn bộ căn hộ và luật sư của tôi đang có mặt tại hiện trường để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Về phần mình, tôi hoàn toàn hợp tác", ông Yermak viết trên Telegram.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Hãng truyền thông Ukraine Dzerkalo Tyzhnia cũng đưa tin, văn phòng của ông Yermak trên phố Bankova ở Thủ đô Kiev và căn hộ của ông đang bị khám xét. Ông Yermak phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức trong bê bối tham nhũng.

Tuy nhiên, bất chấp phản ứng dữ dội, Tổng thống Zelensky từ chối cách chức ông Yermak, thậm chí còn bổ nhiệm ông Yermak dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham dự cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Thụy Sĩ hôm 23/11, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Theo tờ Kyiv Independent, bằng cách cử ông Yermak làm người đàm phán, Tổng thống Zelensky muốn bảo vệ ông khỏi các nhà điều tra.

Cùng với đó, một trong những ngôi nhà sang trọng gần Kiev được tài trợ thông qua kế hoạch tham nhũng của Energoatom được coi là dành cho ông Yermak.

Hôm 24/11, Ukrainska Pravda cũng dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho rằng ông Yermak có liên quan đến bê bối tham nhũng và các điều tra viên gọi ông là "Ali Baba".

Công tố viên chống tham nhũng hàng đầu của Ukraine là Oleksandr Klymenko nhấn mạnh: "Ali Baba đang tổ chức các cuộc họp và phân công nhiệm vụ cho cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo họ truy tố điều tra viên của NABU cùng công tố viên chống tham nhũng".

Giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Chống tham nhũng Daria Kaleniuk cho biết thêm, việc khám xét thường được tiến hành ngay trước khi cáo buộc được đưa ra đối với nghi phạm tiềm năng.

"Vì vậy chúng ta có thể mong đợi hôm nay hoặc rất sớm sẽ có cáo buộc chống lại Andriy Yermak", bà Kaleniuk nói với Kyiv Independent.

Cuộc khám xét nhà riêng ông Yermak được nhận xét có thể làm gia tăng căng thẳng giữa ông Zelensky và đối thủ chính trị giữa lúc Ukraine đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn để chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga.