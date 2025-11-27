Tổng thống Putin: Chưa thể ký hiệp ước hòa bình Ukraine ở thời điểm này

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 cho biết các đề xuất hòa bình sơ bộ do Mỹ và Ukraine đang thảo luận có thể trở thành nền tảng cho những thỏa thuận trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột, dù hiện nay vẫn “chưa thể” tiến tới ký kết do các vấn đề về tính pháp lý trong đối thoại với Kiev.

Moskva đồng thời đưa ra một số yêu cầu cốt lõi và cảnh báo về hậu quả của các biện pháp trừng phạt liên quan đến tài sản Nga ở nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Bishkek, Kyrgyzstan sau hội nghị với lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ông Putin cho biết Moskva đã nhận được bản tóm tắt đề xuất gồm 28 điểm do Mỹ và Ukraine phân chia thành 4 nhóm vấn đề sau quá trình đàm phán tại Geneva. Dù chưa phải dự thảo hoàn chỉnh, ông nói “nhìn chung, đây có thể là cơ sở cho các thỏa thuận tương lai” và nhận xét phía Mỹ “đã lưu ý tới quan điểm của Nga”.

Kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ trước đó gây quan ngại tại Ukraine và một số nước châu Âu vì được cho là có những nhượng bộ lớn đối với Moskva, bao gồm việc hạn chế quân số Ukraine, chấm dứt mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận việc Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Các nước châu Âu sau đó đưa ra đề xuất riêng, Mỹ và Ukraine cho biết đã xây dựng “khuôn khổ hòa bình cập nhật”.

Ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cần thiết. Ông cho rằng giao tranh có thể kết thúc nếu lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực họ đang kiểm soát; trong trường hợp ngược lại, Nga sẽ “đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự”.

Theo các bản đồ do phía ủng hộ Ukraine công bố, Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine (khoảng 115.600 km²), và tốc độ tiến quân năm 2025 được đánh giá là nhanh nhất kể từ năm 2022.

Vấn đề về "tính pháp lý" của Ukraine

Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm rằng Ukraine hoãn bầu cử tổng thống theo lịch tháng 5/2024 đã dẫn đến việc Nga không xem Chính phủ Ukraine hiện tại là đối tác "hợp pháp" để ký kết văn kiện mang tính ràng buộc quốc tế. Do vậy, theo ông, nếu có thỏa thuận nào trong tương lai, cần bảo đảm được sự công nhận của cộng đồng quốc tế và làm rõ các vấn đề liên quan đến những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Ukraine, nhưng hiện nay điều đó chưa thể thực hiện được về mặt pháp lý", ông Putin nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Crimea và khu vực Donbass sẽ là chủ đề trong các trao đổi liên quan giữa Nga và Mỹ.

Ông Putin xác nhận đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ thăm Moskva vào đầu tuần tới. Trả lời câu hỏi về một đoạn ghi âm rò rỉ liên quan đến các cuộc trao đổi trước đây của ông Witkoff, ông bác bỏ nhận định rằng đặc phái viên này thiên vị Nga, cho rằng những đánh giá đó “không phù hợp với thực tế”.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ thăm Moskva vào đầu tuần tới. (Ảnh: Reuters)

Về châu Âu, ông Putin cảnh báo việc xem xét tịch thu tài sản Nga có thể tạo ra hệ quả tiêu cực cho hệ thống tài chính toàn cầu. Nga, theo lời ông, đã chuẩn bị phản ứng nếu điều này xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào châu Âu và sẵn sàng đưa ra cam kết chính thức nếu được yêu cầu.

Tổng thống Putin cho biết ông ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các công ty dầu khí Nga và nói điều này ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương. Dẫu vậy, ông khẳng định Moskva “hoan nghênh mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại”, dù còn nhiều nội dung cần tiếp tục thảo luận.