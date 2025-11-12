Ukraine đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp để điều tra tham nhũng

Theo thông báo của Chính phủ Ukraine, 7 cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến âm mưu hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD có dính líu tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận và làm dấy lên câu hỏi về nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn giữa Nga và Ukraine.

Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko (Ảnh: Reuters)

Bộ Tư pháp Ukraine cho biết, ông German Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng đang bị điều tra, song không nêu rõ liệu ông có liên quan trực tiếp đến vụ án do Cục Chống tham nhũng quốc gia (NABU) thụ lý hay không.

Trên trang cá nhân, ông German Galushchenko xác nhận thông tin và cho biết, đây là “một bước đi văn minh và phù hợp trong quá trình điều tra”. Ông khẳng định sẽ hợp tác với nhà chức trách và bảo vệ danh dự của mình trước pháp luật.

Vụ bê bối diễn ra trong bối cảnh người dân Ukraine đang đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, khiến vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực này càng trở nên nhạy cảm. Chính phủ Ukraine khẳng định sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi tham nhũng nào, đặc biệt khi đất nước đang nỗ lực củng cố niềm tin của công chúng và đối tác quốc tế trong quá trình tái thiết.