Chàng trai Hưng Yên đỗ đại học hàng đầu Anh

(VTC News) -

Sinh năm 1997 tại tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Bình từ nhỏ ấp ủ ước mơ du học nước ngoài. Nhớ lại thời điểm nhận thư trúng tuyển học bổng Chính phủ Anh Quốc Chevening, 9X Việt rất bất ngờ vì Chevening năm nay có hơn 100.000 lượt ứng tuyển, tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 0,5 - 1%, ứng viên thành công là những lãnh đạo tiềm năng rất xuất sắc.

Nguyễn Văn Bình.

Bình đang theo học chương trình Thạc sĩ Sức khỏe Toàn cầu và Phát triển tại University College London (UCL), một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về lĩnh vực sức khỏe.

Tuy nhiên, dấu mốc quan trọng nhất trong quãng đời sinh viên của Nguyễn Văn Bình vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, anh thành lập Đội Sinh viên Phòng chống COVID-19 của trường. Chỉ sau một tháng, đội thu hút khoảng 2.000 sinh viên tham gia; một nửa được điều động hỗ trợ chống dịch tại miền Nam, số còn lại hỗ trợ hiệu quả tại địa phương.

“Sau khi tự tay triển khai mọi thứ, từ kêu gọi nguồn lực, tuyển thành viên đến quản lý hoạt động, tôi học được rất nhiều về việc làm sao để vận hành một dự án ổn định và thực sự hỗ trợ được hệ thống y tế cơ sở”, anh chia sẻ.

Sau đại dịch, Nguyễn Văn Bình chủ động bổ sung kiến thức về quản lý y tế. Tốt nghiệp năm 2022, anh tham gia các dự án phòng bệnh và y tế dự phòng, trong đó có chương trình chăm sóc, điều trị và dự phòng HIV/AIDS tại AHF Việt Nam.

Hiện Bình là quản lý chuyên môn khu vực miền Bắc của dự án “Cơ hội AI cho nhân viên y tế”, tập trung hỗ trợ cán bộ y tế tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng.

Đi xa để quay trở về

Sau một thời gian làm việc, Nguyễn Văn Bình nhận ra những giới hạn của bản thân. Thấy bản thân còn thiếu nhiều kiến thức để có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cho hệ thống y tế, Bình muốn được học về số hóa và quản lý y tế ở những nơi đã đi trước trong lĩnh vực này.

Ý định đó được cụ thể hóa trong các bài luận gửi Chevening và UCL. Bình cho biết anh tập trung làm rõ ba yếu tố mà Chevening tìm kiếm: năng lực lãnh đạo, khả năng kết nối và kế hoạch tương lai rõ ràng.

“Tôi trình bày những gì bản thân đã làm để chứng minh khả năng lãnh đạo và networking, đồng thời thẳng thắn thừa nhận là chưa có kiến thức đủ sâu, nên cần học tại UCL và từ mạng lưới Chevening”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, Bình giải thích rõ mình sẽ dùng những gì đã có, kết hợp với kiến thức học được như thế nào, kỳ vọng đạt được điều gì cho sức khỏe cộng đồng Việt Nam sau một năm học tập tại Anh.

Theo Bình, yếu tố quan trọng giúp anh thuyết phục hội đồng Chevening và UCL không nằm ở điểm số hay thành tích riêng lẻ, mà ở sự nhất quán về mục tiêu trong thời gian dài. Nội dung các bài luận tập trung vào ba trụ cột mà Chevening tìm kiếm: năng lực lãnh đạo, khả năng kết nối mạng lưới và kế hoạch đóng góp rõ ràng cho Việt Nam sau khi học tập.

Trong bài luận, anh trình bày những trải nghiệm lãnh đạo và kết nối qua các dự án tham gia, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những thiếu hụt về kiến thức chuyên sâu. Từ đó, anh lý giải nhu cầu học tập tại UCL và tham gia mạng lưới Chevening, cũng như kế hoạch vận dụng kiến thức và quan hệ quốc tế sau khi trở về.

Các dự án dài hơi, từ thời sinh viên đến khi đi làm - gồm hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, phòng chống COVID-19, dự phòng HIV/AIDS và ứng dụng AI trong y tế được xem là minh chứng cho cam kết lâu dài của anh với lĩnh vực sức khỏe cộng đồng.

Học bổng Chevening tài trợ toàn bộ chi phí học tập trong một năm tại Anh. Với Nguyễn Văn Bình, giá trị lớn nhất không chỉ là tài chính. Hành trình của Nguyễn Văn Bình cho thấy con đường nhất quán, đó là đi lên từ thực tiễn y tế cộng đồng, bổ sung tri thức bằng con đường học thuật và hướng tới việc quay về đóng góp cho hệ thống y tế Việt Nam.

Bình (thứ 3 từ trái sang hàng trên) tham dự tại sự kiện ra mắt dự án “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế” tại trường Đại học Y Hà Nội, hồi tháng 7/2025.

PGS.TS Nguyễn Duy Cường - Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Thái Bình, trong thư giới thiệu Bình với học bổng Chevening, đánh giá: "Bình là bác sĩ trẻ có hoài bão và trách nhiệm với những đóng góp đặc biệt cho phong trào sinh viên nhà trường".

Ước mơ dài hạn của Bình là trở thành nhà quản lý y tế trong lĩnh vực số hóa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, không chỉ trong điều trị mà cả phòng bệnh.

Trước mắt, Bình xác định mục tiêu rõ ràng: “Học được thật nhiều và xây dựng thêm những mối quan hệ quốc tế tốt đẹp, để chuẩn bị cho các hợp tác dài hạn trong tương lai”.