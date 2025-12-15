Từ lũy tre làng đến giấc mơ du học Trung Quốc

(VTC News) -

“Cuối cùng em cũng chạm được vào tấm vé du học - điều mà em nỗ lực và hướng tới trong suốt thời gian học tiếng Trung”, cô gái sinh năm 2002 chia sẻ.

Niềm yêu thích Trung Quốc và mong muốn du học đến với Ngọc Quỳnh từ những năm học THPT. Xuất thân là học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn, Quỳnh sớm hình thành nền tảng ngôn ngữ và tư duy học thuật vững chắc.

Tuy nhiên, con đường du học khi đó vẫn là điều xa vời với cô gái lớn lên “sau lũy tre làng”, như cách Quỳnh tự miêu tả.

Bước ngoặt đến khi Quỳnh lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Hà Nội. Tiếng Trung không chỉ mở ra một ngôn ngữ mới, mà còn mở ra “vùng trời mới” với nhiều cơ hội và thách thức. Suốt bốn năm đại học, Quỳnh kiên trì theo đuổi mục tiêu du học bằng việc duy trì kết quả học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa, từng bước hoàn thiện hồ sơ học bổng.

Trịnh Thị Ngọc Quỳnh giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc năm 2025.

Ngọc Quỳnh tốt nghiệp Cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội và trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Nam Khai - một trong những trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc hồi tháng 9/2025.

Theo chia sẻ của Quỳnh, năm nay Đại học Nam Khai chỉ có ba sinh viên Việt Nam trúng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) của ngành này, cho thấy mức độ cạnh tranh cao của chương trình.

Hành trình “giũa ngọc”

Dù tự nhận điểm số không quá nổi bật so với nhiều bạn cùng khoa, Ngọc Quỳnh lại tạo được lợi thế rõ rệt ở mảng nghiên cứu. Trong quá trình học tập, cô tham gia viết 5 bài nghiên cứu khoa học, trong đó có luận văn tốt nghiệp hoàn toàn bằng tiếng Trung, đạt điểm A và đúng chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế - yêu cầu then chốt đối với bậc học thạc sĩ.

Quỳnh hiện sở hữu chứng chỉ tiếng Trung HSK6 và HSKK cao cấp, đồng thời đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Trường" và "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội" năm 2024. Những thành tích này, phản ánh năng lực học thuật, khả năng nghiên cứu và tinh thần cầu tiến của cô gái Việt.

Bên cạnh học thuật, Ngọc Quỳnh còn để lại dấu ấn đậm nét ở các hoạt động phong trào. Năm học 2023–2024, cô đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếng Trung Trường Đại học Hà Nội, trực tiếp tổ chức và điều phối nhiều sân chơi học thuật có uy tín như “Tôi là diễn thuyết gia”, “Tài năng Hán ngữ”, workshop “Hán ngữ hay ‘Nán’ ngữ”. Các hoạt động này kết nối đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Trung tại Hà Nội và khu vực miền Bắc, góp phần lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Theo nhận xét của thầy cô, Quỳnh là sinh viên năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực hỗ trợ bạn bè và luôn chủ động trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa.

Một điểm nhấn trong hồ sơ của Ngọc Quỳnh là bài luận cá nhân mang tên “Ngọc”, lấy cảm hứng từ chính tên đệm của mình. Quỳnh chia sẻ, năm 6 tuổi cô đã xin bố mẹ đổi tên từ “Yên Quỳnh” sang “Ngọc Quỳnh”, như cách tự lựa chọn con đường đời. Trong bài luận, Quỳnh ví quá trình học tập và rèn luyện bản thân như hành trình “giũa ngọc” - dài lâu, vất vả nhưng cần thiết để tỏa sáng.

Thông qua bài luận, Quỳnh thể hiện kế hoạch học tập rõ ràng, định hướng phát triển khoa học và khát vọng trở thành “viên ngọc tiềm năng” trong lĩnh vực Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Cách kể chuyện mang tính phản tư, kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân và mục tiêu học thuật, được xem là điểm nhấn thuyết phục hội đồng tuyển sinh.

Học bổng Chính phủ Trung Quốc mà Ngọc Quỳnh nhận được bao gồm miễn học phí, ký túc xá, bảo hiểm và 3000 Nhân Dân tệ trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Trong thời gian tới, nữ sinh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình thạc sĩ tại Đại học Nam Khai, tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Trung và năng lực chuyên môn, từng bước theo đuổi con đường giáo dục đã lựa chọn.

Trong thư giới thiệu gửi phía trường đối tác Trung Quốc, PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đánh giá, Ngọc Quỳnh là “sinh viên xuất sắc, có tinh thần cầu tiến và luôn nỗ lực trong học tập”, đồng thời khẳng định em đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế.

Gia đình cũng là điểm tựa tinh thần quan trọng với Quỳnh trong những giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi cô quyết định tạm dừng công việc có thu nhập ổn định để tiếp tục hành trình xin học bổng.

“Chỉ mong con giữ được tinh thần cầu tiến, sống nhân hậu và đóng góp được nhiều điều có ích cho xã hội”, lời nhắn của người cha trở thành động lực để Quỳnh kiên định với lựa chọn của mình. Ngọc Quỳnh đã nhập học ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Nam Khai hồi tháng 9/2025.

Quỳnh tham gia Lễ Khai giảng tại trường Đại học Nam Khai, Trung Quốc, hồi tháng 9/2025.

Hành trình của Ngọc Quỳnh cho thấy lựa chọn không dễ dàng, nhưng được xây dựng bằng sự kiên trì, tinh thần tự học và niềm tin rằng tri thức có thể đưa con người đi rất xa. Với cô gái từng ví mình như “viên ngọc cần mài giũa”, học bổng hôm nay không phải đích đến, mà là bước tiếp theo trên con đường học thuật còn dài phía trước.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Ngọc Quỳnh dự định trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi các công việc liên quan đến tiếng Trung hoặc trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Trung.

"Em mong muốn được truyền cảm hứng và chia sẻ niềm đam mê với những bạn trẻ yêu thích văn hóa Trung Hoa, giúp họ có cơ hội tiếp cận gần hơn với một trong những ngôn ngữ được xem là khó nhất thế giới nhưng cũng đầy thú vị này", Quỳnh nói.