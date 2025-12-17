Cựu sinh viên Ngoại thương giành học bổng toàn phần tại đại học hàng đầu nước Anh

(VTC News) -

Phạm Vũ Diệu Linh sinh năm 2002, tốt nghiệp Cử nhân chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương với xếp loại Xuất sắc, đạt GPA 3.96/4.00. Trong suốt 6/6 kỳ học, Diệu Linh đều nhận học bổng Khuyến khích học tập của nhà trường và hoàn thành chương trình đại học sớm trong 3,5 năm.

Kết quả học tập xuất sắc này là nền tảng quan trọng giúp Diệu Linh tạo dựng hồ sơ học thuật vững chắc khi ứng tuyển các chương trình học bổng sau đại học.

Bên cạnh thành tích học tập, Diệu Linh còn đảm nhiệm vai trò Khối trưởng chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế khóa 59, phụ trách điều phối và kết nối hơn 100 sinh viên trong khóa học.

Phạm Vũ Diệu Linh tại khuôn viên Đại học Oxford, hồi tháng 10/2024.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển học bổng Think Big, Diệu Linh cho biết đó là trải nghiệm đặc biệt khó quên. Thời điểm mở email là lúc nửa đêm, cô không đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng trúng tuyển học bổng, đặc biệt là với mức học bổng cao nhất.

“Khi đọc thông báo em được trao suất học bổng toàn phần Think Big trị giá 28.000 bảng Anh, em đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nhầm”, Diệu Linh kể.

Khoảnh khắc ấy đánh dấu lần đầu tiên ước mơ du học tại Anh - vùng đất gắn liền với những hình ảnh quen thuộc trong sách giáo khoa tiếng Anh, trở thành hiện thực với Diệu Linh. University of Bristol hiện nằm trong top 51 đại học thế giới theo QS Ranking, thuộc nhóm 10 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh. Tỷ lệ trúng tuyển chung của trường dao động khoảng 67% theo thống kê FOI Response năm 2025. Tuy nhiên, học bổng Think Big Scholarship lại có mức độ cạnh tranh cao hơn rất nhiều.

Mỗi năm, trường chỉ trao 5 suất học bổng cao nhất trị giá 26.000 bảng, bên cạnh 10 suất 13.000 bảng và 20 suất 6.500 bảng cho ứng viên trên toàn cầu. Với hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, tỷ lệ cạnh tranh cho mức học bổng toàn phần tương đương top 0,04%.

Ý định du học của Diệu Linh được hình thành từ khá sớm. Năm lớp 11, cô từng nhận học bổng trao đổi ngắn hạn toàn phần tại Nhật Bản. Đến cuối năm thứ ba đại học, Diệu Linh đặt mục tiêu rõ ràng: giành học bổng toàn phần để theo học thạc sĩ tại Anh.

Sau khi tốt nghiệp đợt 1 vào tháng 1/2024, dù vừa trải qua đợt sốt xuất huyết nặng phải nhập viện, Diệu Linh vẫn bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ học bổng cho cả Anh và Úc trong vòng 3 tháng.

Cô xây dựng lịch làm việc cố định mỗi ngày từ 2–3 tiếng để viết luận, đồng thời quản lý chặt chẽ các mốc thời gian xin thư giới thiệu, thi IELTS, nộp hồ sơ xin nhập học và học bổng.

Thử thách phía sau hồ sơ “đẹp”

Diệu Linh cho biết, thách thức lớn nhất trong quá trình apply học bổng là việc các deadline dày đặc, trong khi bài luận xin nhập học và học bổng là hai nội dung hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh đó, việc duy trì điểm trung bình cao trong suốt quá trình học, song song với các hoạt động ngoại khóa, thực tập và làm khóa luận, tạo ra áp lực không nhỏ.

Tháng 4/2024, Diệu Linh tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.96/4.00, đứng Á khoa ngành Chất lượng cao Kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương.

Một thử thách khác đến từ sức khỏe, khi Diệu Linh phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị hồ sơ. Dù vậy, cô vẫn tranh thủ thời gian hồi phục để tiếp tục hoàn thiện bài luận.

Diệu Linh tốt nghiệp Á khoa ngành Chất lượng cao Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương.

Dù xuất phát điểm là sinh viên Kinh tế quốc tế, Diệu Linh lựa chọn theo học Thạc sĩ MSc Global Development and Environment (Phát triển toàn cầu và Môi trường) tại University of Bristol.

Trong quá trình thực tập tại Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Diệu Linh nhận thấy lĩnh vực phát triển bền vững đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.

“Em nhận ra bản thân thực sự phù hợp với môi trường làm việc đa văn hóa và các tổ chức phát triển", Diệu Linh cho biết.

Hồ sơ của Diệu Linh được củng cố bởi chuỗi hoạt động thực tế và vai trò lãnh đạo. Cô từng là một trong 5 sinh viên đại diện tham gia Hội nghị “Women in Economics and Finance: Economic Outlook and Climate Finance” với sự tham dự của bà Janet Yellen, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, Diệu Linh còn tham gia Ban Tổ chức Global Citizen Summer Camp 2023 và cuộc thi Dash For Impact 2022 do AIESEC in Vietnam tổ chức.

Trong bài luận học bổng Think Big, Diệu Linh tập trung làm rõ kế hoạch tương lai gắn với các vấn đề phát triển bền vững, đề cập đến gói hỗ trợ JETP 15,5 tỷ USD cho Việt Nam và mục tiêu net zero được cam kết tại COP26, đồng thời liên hệ trực tiếp với chương trình học tại Bristol.

PGS.TS Nguyễn Thị Tường Anh, Phó Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, Diệu Linh là một trong những sinh viên nổi bật nhất mà cô từng hướng dẫn. Em luôn nằm trong top 1% sinh viên của lớp, hoàn thành chương trình sớm hơn chuẩn đào tạo và thể hiện khả năng lãnh đạo, nghiên cứu độc lập ấn tượng ngay từ bậc đại học.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam đánh giá cao “sự trưởng thành vượt trội so với một thực tập sinh của cô gái 10X với khả năng thích ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm cao và tư duy giải quyết vấn đề rõ ràng”.

Khi nhìn lại hành trình của mình, Diệu Linh nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, bạn bè và môi trường học tập. Theo cô, áp lực đồng trang lứa không phải rào cản mà là động lực giúp bản thân không ngừng hoàn thiện.

“Sự nỗ lực, bền bỉ và không bỏ cuộc là điều em học được sau mỗi lần gặp chướng ngại thử thách”, Diệu Linh chia sẻ.