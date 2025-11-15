Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Thời sự
Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn
Thứ Bảy, 15/11/2025 12:43:05 +07:00
(VTC News) -
Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đọc thêm
Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
0
Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
0
Chủ tịch tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
0
Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
0
Thái Nguyên
Bắc Ninh
Chủ tịch tỉnh
phó bí thư
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận