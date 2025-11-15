Thời sự

Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn

Thứ Bảy, 15/11/2025 12:43:05 +07:00

(VTC News) - Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn - 1

Văn Chương
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn