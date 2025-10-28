Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sáng 28/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường (bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-230.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được chuẩn y.

Trao quyết định cho các cán bộ được chuẩn y.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; đồng thời khẳng định đây là bước quan trọng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.