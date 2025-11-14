Chia sẻ:
Chính trị
Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn
Thứ Sáu, 14/11/2025 17:14:03 +07:00
(VTC News) -
Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bắc Ninh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
