Chính trị

Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn

Thứ Sáu, 14/11/2025 17:14:03 +07:00

(VTC News) - Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn - 1

Văn Chương
