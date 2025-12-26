Chân dung 5 nhà đầu tư còn lại làm dự án 'kỳ tích sông Hồng' sau khi MIK rút

(VTC News) -

Đó là: Đại Quang Minh, Văn Phú, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.

Ngày 25/12, MIK Group đã cho biết có công văn gửi UBND Thành phố Hà Nội xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Theo MIK, các nhà đầu tư được Hà Nội chọn làm dự án sông Hồng đều là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh hiện có vốn điều lệ 4.850 tỷ đồng, từ lâu được biết đến là đơn vị phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco. Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, Đại Quang Minh đã tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là Khu đô thị Sala rộng gần 130 ha, vốn là một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường trục chính tại Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2, những công trình hạ tầng then chốt góp phần định hình diện mạo khu đô thị này.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

MIK Group rút lui, còn doanh nghiệp nào làm siêu dự án 'kỳ tích sông Hồng'?

Song song với việc mở rộng hoạt động, Đại Quang Minh cũng liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2025. Từ mức 10.920 tỷ đồng đầu năm, doanh nghiệp đã nâng vốn lên 14.520 tỷ, sau đó tăng tiếp lên 16.620 tỷ vào tháng 6 và hiện đạt 18.200 tỷ đồng.

Năm ngoái, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận 242 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận 1.200 tỷ đồng năm 2025, 2.503 tỷ đồng năm 2026 và 4.545 tỷ đồng vào năm 2027.

Mới đây, ông Trần Đăng Khoa (thường được biết đến với biệt danh Khoa khàn) bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm.

Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Thông qua các công ty thành viên, Thaco sở hữu danh mục đầu tư kinh doanh trải rộng từ nông nghiệp (Thaco Agri), bất động sản (Thadico - Đại Quang Minh), công nghiệp cơ khí (Thaco Industries), sản xuất - lắp ráp - phân phối ôtô (Thaco Auto), logistics (Thilogi) đến bán lẻ và dịch vụ (Thiso).

Tại siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long và T&T Group của Bầu Hiển cũng là 2 nhà đầu tư có tiềm lực mạnh trong liên danh.

T&T Group có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản 45.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp của bầu Hiển là một trong 10 tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Trong khi đó, với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long hiện là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được mệnh danh là "vua thép".

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hòa Phát đã vượt 246.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm, trong đó doanh nghiệp đang nắm giữ gần 28.000 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu gửi tại ngân hàng.

Một nhà đầu tư khác trong liên danh là CTCP Đầu tư Văn Phú Invest. Đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2003, tiền thân là Chi nhánh Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh tại Hà Nội. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp, trước khi chính thức chuyển hướng sang đầu tư và kinh doanh bất động sản từ năm 2006.

Dự án Khu đô thị mới Văn Phú tại quận Hà Đông (thời điểm đó thuộc tỉnh Hà Tây) với quy mô khoảng 94 ha được xem là cột mốc đầu tiên định hình thương hiệu Văn Phú Invest trên thị trường. Những năm tiếp theo, doanh nghiệp lần lượt triển khai các dự án như The Van Phu - Victoria, The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, Grandeur Palace - Phạm Hùng và khu căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hanoi.

Trong năm 2024 gần nhất, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận gần 1.900 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 304 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, Văn Phú Invest có tổng tài sản ước đạt trên 11.000 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả cũng đã xin rút không tham gia dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chia sẻ về lý do, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết: "Tôi chủ động dừng lại đúng lúc ở những phần không phải sở trường, để TP Hà Nội có điều kiện lựa chọn mô hình và đối tác phù hợp nhất".

Ông cũng cho biết quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế nguy cơ làm lại từ đầu, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều - thoát lũ.

Ngày 19/12, Hà Nội đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô. Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Liên danh các Nhà đầu tư gồm 6 tập đoàn lớn đã được trao quyết định đầu tư.