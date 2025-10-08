Chán ăn nhưng không đi khám, khi đến bệnh viện thì bác sỹ bảo 'quá muộn'

(VTC News) -

Liao Jiding - bác sỹ điều trị ung thư nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc - gần đây chia sẻ về trường hợp điển hình của việc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, dẫn đến tình trạng khi đi khám thì bệnh đã tiến triển quá nặng. Đó là một bệnh nhân nam 50 tuổi bị ung thư thực quản giai đoạn 4. Vị bác sỹ thừa nhận rằng nỗi sợ lớn nhất của ông là bệnh nhân đến quá muộn, bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.

Bác sỹ Liao Jiding là chuyên gia về huyết học và ung thư, làm việc tại Bệnh viện Tưởng niệm Linkou Chang Gung, thành phố Đào Viên. Trên fanpage Facebook có tên "Phương pháp điều trị ung thư tuyệt vời của bác sỹ Liao Jiding", ông cho biết cách đây ít lâu, một bệnh nhân nam 50 tuổi đến phòng khám và được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn 4. Ngạc nhiên khi thấy bệnh ở giai đoạn cuối mới được phát hiện, ông hỏi có triệu chứng gì trước đó hay không thì bệnh nhân nói không.

Khi đến bệnh viện khám, người đàn ông đã bị ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Sau đó, bệnh nhân nói thêm: "Dạo này tôi toàn uống nước và không ăn được gì". Liao liền hỏi tình trạng này đã kéo dài bao lâu, người đàn ông bình tĩnh trả lời: "Ừ, chắc khoảng một hoặc hai tháng".

Bác sỹ Liao kể, khi nghe vậy, ông "suýt thổ huyết tại chỗ", bởi vì tình trạng không ăn nổi, chỉ uống được nước không phải là không có triệu chứng; đó là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đang ở mức "báo động đỏ".

Vị chuyên gia lưu ý rằng nhiều người thường bỏ qua các tín hiệu báo động của cơ thể, cho rằng mình vẫn ổn và khỏe mạnh. Ông cảnh báo rằng bất kỳ triệu chứng nào như khó nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, ho mãn tính và khàn giọng... đều không phải dấu hiệu bình thường của lão hóa hay cảm lạnh, mà là tín hiệu cảnh báo rằng bạn cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Liao Jiding than thở rằng, với tư cách bác sỹ, nỗi sợ lớn nhất của ông không phải là căn bệnh hiểm nghèo, mà là việc bệnh nhân đến khám quá muộn: "Nhiều thứ trong cuộc sống có thể chờ đợi, nhưng cơ hội vàng của việc điều trị ung thư thì không thể trì hoãn".