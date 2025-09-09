Bác sỹ đầu độc bệnh nhân để thể hiện tài cấp cứu, 12 người chết oan

(VTC News) -

Một vụ án chấn động nước Pháp vừa được đưa ra xét xử vào ngày 8/9. Bác sỹ gây mê Frédéric Péchier (53 tuổi, người Pháp) bị cáo buộc đầu độc 30 bệnh nhân để tạo ra tình huống khẩn cấp nhằm thể hiện năng lực hồi sức của mình. Trong số đó, 12 bệnh nhân tử vong. Vụ án khiến giới y khoa và dư luận rúng động suốt nhiều năm qua.

Frederic Pechier (trái) bên cạnh luật sư của mình (phải) trong giờ nghỉ giải lao vào tại tòa án Besancon ngày 8/9.

Theo cáo trạng, Péchier từng làm việc tại hai phòng khám ở thành phố Besançon, miền Đông nước Pháp, giai đoạn 2008–2017. Trong thời gian này, hàng loạt ca ngừng tim bất thường xảy ra đối với những bệnh nhân vốn được đánh giá là có rủi ro thấp khi phẫu thuật.

Các công tố viên cáo buộc bác sỹ này cố ý can thiệp vào túi thuốc gây mê hoặc dung dịch truyền paracetamol của đồng nghiệp, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim. Khi sự cố xảy ra, ông ta lập tức xuất hiện, giành quyền hồi sức và trở thành người hùng trước mắt tập thể.

“Frederic Pechier bị nghi ngờ đã gây hại cho những bệnh nhân khỏe mạnh chỉ để hạ uy tín đồng nghiệp và thể hiện bản thân. Ông là người đầu tiên phản ứng khi xảy ra tình trạng ngừng tim và luôn có giải pháp", công tố viên Etienne Manteaux nói, đồng thời nhấn mạnh đây là “vụ án chưa từng có trong lịch sử pháp luật Pháp”.

Các nạn nhân ở nhiều độ tuổi, nhỏ nhất là bé Teddy 4 tuổi, bị ngừng tim tới hai lần trong ca mổ cắt amidan năm 2016, nhưng may mắn sống sót. Người cao tuổi nhất trong số bệnh nhân bị đầu độc là cụ ông 89 tuổi, qua đời sau cơn ngừng tim.

Nhiều gia đình nạn nhân đã chờ đợi ngày xét xử suốt gần hai thập kỷ. Amandine Iehlen, con gái một bệnh nhân qua đời trong ca phẫu thuật thận năm 2008, cho biết: “Tôi đã chờ điều này suốt 17 năm. Cha tôi ra đi sau khi bị ngừng tim, và kết quả khám nghiệm cho thấy ông bị quá liều lidocaine. Đây là sự thật mà chúng tôi cần được làm rõ".

Bước vào phiên tòa ngày 8/9, Péchier không nhận trách nhiệm. Ông ta tuyên bố: “Tôi hiểu nỗi đau của các gia đình, nhưng tôi không chịu trách nhiệm về sự khổ đau của họ".

Pechier nhiều lần khẳng định các ca ngộ độc là hậu quả “lỗi y khoa” của đồng nghiệp.

Trước đó, bác sỹ này nhiều lần khẳng định các ca ngộ độc là hậu quả của “lỗi y khoa” từ đồng nghiệp chứ không phải âm mưu của mình. Ông chỉ trích cuộc điều tra là phiến diện: “Còn những vụ án khác thì sao? Chúng không bị giữ lại vì tôi không liên quan".

Một số đồng nghiệp mô tả Péchier là bác sỹ xuất sắc, nhiều người khác cho rằng ông có tính cách kiêu ngạo, thích thao túng và luôn tin mình là người giỏi nhất. Có người ví ông như Zorro – hình tượng anh hùng luôn muốn ra tay cứu vớt trong mọi tình huống.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2017, khi hàng loạt ca ngừng tim đáng ngờ xảy ra. Các nhà điều tra rà soát hơn 70 sự cố nghiêm trọng - biến chứng hoặc tử vong bất ngờ - và kết luận 30 trường hợp có liên quan trực tiếp đến Péchier.

Phòng xử án cựu bác sỹ gây mê người Pháp Frederic Pechier.

Các hộp có dán nhãn được chuẩn bị và trưng bày tại phòng xử án.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến tháng 12 năm nay, với sự tham gia của hơn 150 bên dân sự đại diện cho nạn nhân và gia đình. Trong hai tuần đầu, tòa tập trung vào những vụ gần nhất, vốn làm dấy lên mối nghi ngờ đầu tiên và dẫn đến việc điều tra. Sau đó, từng trường hợp trong số 30 bệnh nhân sẽ được xem xét chi tiết.

Luật sư Stephane Giuranna, đại diện cho nhiều gia đình, nhận định: “Đây sẽ là một cuộc chạy đua pháp lý, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi con đường đều dẫn đến Péchier".

Nếu bị kết tội, bác sy Péchier có thể phải nhận án tù chung thân, mức án cao nhất trong hệ thống pháp luật Pháp. Hiện ông ta vẫn nằm trong diện giám sát tư pháp, không bị giam giữ nhưng bị hạn chế tự do nghiêm ngặt.

Từ năm 2017, Péchier không còn được hành nghề. Năm 2023, ông ta được phép quay lại làm việc nhưng với điều kiện tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Một trong những luật sư bào chữa của Péchier, Randall Schwerdorffer, nói với báo chí: “Rất dễ để buộc tội một người, nhưng chứng minh mọi việc lại khó hơn nhiều. Chúng tôi tin rằng thân chủ mình có những lập luận vững chắc".

Vụ việc không chỉ là thảm kịch đối với các gia đình nạn nhân mà còn để lại vết nhơ lớn trong ngành y Pháp. Trong mắt công chúng, bác sỹ luôn gắn liền với sứ mệnh cứu người. Vì vậy, việc một bác sỹ bị cáo buộc cố ý đầu độc chính bệnh nhân của mình để “làm anh hùng” là điều khó chấp nhận.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng, gia đình các nạn nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi công lý, với hy vọng rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày sau gần hai thập kỷ chìm trong nghi ngờ và đau đớn.