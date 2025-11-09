Bão Fung-Wong đổ bộ Philippines, sức gió mạnh nhất lên tới 185 km/h

(VTC News) -

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Fung-Wong đổ bộ vào thị trấn Dinalungan thuộc tỉnh Aurora trên đảo chính Luzon vào 21h10 hôm nay 9/11, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên tới 185 km/h, giật 230 km/h.

Dải mưa và gió rộng tới 1.800 km do cơn bão này gây ra có thể bao phủ 2/3 diện tích lãnh thổ Philippines. Gió mạnh cấp bão sẽ duy trì trong phạm vi 900 km tính từ tâm bão. Trong khi đó, Philippines vẫn đang gánh chịu hậu quả tàn khốc của cơn bão Kalmaegi đổ bổ vào hôm 4/11.

Nước lũ do bão Fung-Wong. (Ảnh: Getty)

Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay quét qua lãnh thổ Philippines, làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền cũng như người dân. Quân đội Philippines đã huy động khoảng 2.000 binh sĩ cho nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Sau khi quét qua tỉnh Aurora, bão Fung-Wong tiếp tục di chuyển qua Vịnh Lingayen, vùng biển ven bờ của tỉnh Pangasinan hoặc La Union vào sáng 10/11.

"Tương tác với địa hình sẽ khiến bão suy yếu đáng kể nhưng nó vẫn duy trì cường độ bão trong suốt quá trình di chuyển qua Bắc Luzon", cơ quan khí tượng quốc gia Philippines thông tin.

Trước đó, Philippines khẩn trương sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc, đồng thời đình chỉ hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế để ứng phó với bão Fung-Wong.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho hay tất cả cơ quan chính phủ được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc tạm dừng thu phí cầu đường cho các đoàn xe cứu trợ và triển khai hàng cứu trợ, xuồng cứu sinh đến các khu vực rủi ro cao.