Philippines sơ tán 100.000 người tránh siêu bão Fung-wong

Vào 7h (giờ địa phương), Fung-wong được định vị cách thành phố Virac, tỉnh Catanduanes 125 km về phía Đông - Đông Bắc, với sức gió duy trì 185 km/h và giật tối đa 230 km/g.

Bão đang di chuyển về phía Tây - Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, dự kiến đổ bộ vào tỉnh Aurora thuộc trung tâm Luzon vào tối ngày 9/11 hoặc sáng sớm 10/11.

Khu vực bị bão siêu bão Kalmaegi tàn phá ở tỉnh Cebu giờ đây chuẩn bị đối phó với siêu bão Fung-wong. (Ảnh: THX)

Theo Manila Times, Trợ lý Bộ trưởng Bernardo Rafaelito Alejandro thuộc Văn phòng Phòng vệ dân sự (OCD) cho biết gió mạnh và mưa lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thành phố Tacloban, các thị trấn Palo, Bato, Babatngon (Leyte), cùng một số nơi ở Northern Samar. Khu vực Catanduanes đã bị cắt điện từ 4h ngày 9/11.

Pagasa đã phát đi cảnh báo bão cấp độ 5 - cấp cao nhất, cho đảo Polillo, Catanduanes và các khu vực phía Đông. Cảnh báo cấp 3 cũng được áp dụng cho vùng đô thị Manila và các tỉnh lân cận. Cơ quan này cảnh báo bão có thể mang đến gió mạnh, mưa xối xả và sóng dâng cao tới 3 mét.

Để đảm bảo an toàn, Philippines đã khẩn trương sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc, đồng thời đình chỉ hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết tất cả cơ quan chính phủ đang được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc tạm dừng thu phí cầu đường cho các đoàn xe cứu trợ và triển khai hàng cứu trợ, xuồng cứu sinh đến các khu vực rủi ro cao.

Sự xuất hiện của siêu bão Fung-wong diễn ra chỉ vài ngày sau khi siêu bão Kalmaegi càn quét nặng nề quốc gia này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 204 người và khiến 109 người mất tích. Do siêu bão Fung-wong, nhà chức trách phải tạm thời đình chỉ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do siêu bão Kalmaegi.

Pagasa dự báo Fung-wong có thể duy trì cấp độ siêu bão qua thời điểm đổ bộ trước khi suy yếu nhẹ khi đi qua các dãy núi ở Luzon.