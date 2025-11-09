Bão Fung-wong mạnh lên thành siêu bão, Philippines báo động đỏ

Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết, bão Fung-wong có sức gió mạnh nhất liên tục là 185km/h, tốc độ gió giật lên tới 230km/h. Vị trí siêu bão được xác định gần đây nhất cách Virac Catanduanes 125km về phía Đông-Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 25km/h.

Hậu quả cơn bão Kalmaegi trước đó ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines - PAGASA đã ban bố Cảnh báo gió bão nhiệt đới (TCWS) số 5 tại một số khu vực, với gió mạnh cấp bão hoặc tốc độ gió từ 185km/h trở lên trong 12 giờ tới, điều kiện cực kỳ nguy hiểm đối với tính mạng con người. Dự kiến ​​có mưa lớn ở các khu vực bị ảnh hưởng, nguy cơ lũ lụt và lở đất ở các vùng trũng thấp và miền núi.

Khu vực đô thị Manila đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hội đồng Quản lý và giảm rủi ro thiên tai Vùng đô thị Manila đã đặt thủ đô, nơi sinh sống của khoảng 15 triệu người, vào trạng thái báo động đỏ để đảm bảo ứng phó nhanh chóng và toàn diện.

Trạng thái báo động đỏ cho thấy "mức độ sẵn sàng cao nhất", trong đó tất cả nhân viên, từ nhân viên cứu hộ đến quan chức thành phố, đều có mặt tại hiện trường hoặc trên tuyến để ứng phó và báo cáo nhiệm vụ. Với trạng thái này, hoạt động được chuyển sang giám sát và ứng phó 24/24, các kế hoạch khẩn cấp được kích hoạt hoàn toàn, các trung tâm sơ tán được mở cửa.

Báo động cũng kích hoạt các giao thức ứng phó toàn diện, bao gồm kiểm soát lũ lụt 24/24 tại các trạm bơm, giám sát CCTV theo thời gian thực, triển khai ngay lập tức xuồng cao su, cần cẩu, xe tải và xe buýt cùng nhiều phương tiện khác để sơ tán. Chính quyền một số địa phương yêu cầu đóng cửa các trường học vào ngày mai..

Cơ quan Phát triển đô thị Manila cũng đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp tại trụ sở chính - thành phố Pasig để theo dõi lũ lụt, cùng nhiều hoạt động khác. Đường dây nóng 136 của cơ quan này sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu khẩn cấp.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn nhà nước, siêu bão đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc và có khả năng đổ bộ Aurora vào đêm nay hoặc sáng sớm thứ Hai (10/11).

Bão Fung-wong có thể đạt cường độ mạnh nhất hoặc gần như mạnh nhất. Khi đi qua vùng núi phía Bắc Luzon, nó dự kiến suy yếu nhưng vẫn mạnh. Bão có khả năng di chuyển về phía Tây Bắc trước khi ra khỏi vùng biển Philippines vào thứ Ba (11/11).

PAGASA cho biết cơn bão có thể quay trở lại ranh giới phía Tây Bắc của Khu vực giám sát Philippines ( PAR) vào thứ Năm (13/11) khi đi qua Đài Loan (Trung Quốc) và rời đi vào sáng thứ Sáu (14/11).