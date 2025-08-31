Mua vé xem U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026 ở đâu, khi nào?

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông báo giá vé và địa điểm bán vé xem U23 Việt Nam dự vòng loại giải U23 châu Á 2026. Ban tổ chức sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm là cổng chính Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.

Vé được phân phối theo các mệnh giá: 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé, 100.000 đồng/vé. Khán giá có thể mua đồng thời vé xem các trận đấu trong các ngày thi đấu 3/9, 6/9 và 9/9/2025. Vé được bán theo nhiều khung giờ khác nhau.

Ban tổ chức phân phối vé xem U23 Việt Nam.

Vào ngày 2/9, vé được bán từ 14h đến 17h. Trong các ngày từ 3/9 đến 9/9, vé được phân phối từ 8h30 đến 11h30 và từ 14h đến 17h. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Ban tổ chức đưa ra một loạt lưu ý quan trọng với người hâm mộ: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu kêu gọi cổ động viên hãy cùng sát cánh với đội tuyển U23 Việt Nam, ra sân với tinh thần “cổ vũ văn minh - không pháo sáng”.

U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).