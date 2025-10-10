Cầu thủ Trung Quốc đẩy đối thủ gãy cổ, suýt liệt nửa người

(VTC News) -

Cận cảnh pha va chạm khiến Asamoah gãy cổ.

Samuel Asamoah là cầu thủ người Togo thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Quảng Tây Bình Quả (Guangxi Pingguo) tại giải hạng 2 của Trung Quốc. Trong trận đấu diễn ra ngà 5/10 gặp câu lạc bộ Trùng Khánh Đồng Lương Long (Chongqing Tonglianglong), Asamoah gặp chấn thương nặng sau tình huống đảy người của cầu thủ đối phương.

Người phạm lỗi là Trương Chí Hùng (Zhang Zhixiong) phải nhận thẻ vàng. Cú đẩy của hậu vệ đội Trùng Khánh khiến Asamoah va vào bảng quảng cáo đặt bên ngoài đường biên, phải rời sân bằng xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Thông báo sau trận đấu của câu lạc bộ Quảng Tây cho biết asamoah bị trật khớp và gãy đốt sống cổ.

Cầu thủ Asamoah thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Tây

Tổn thương này dẫn đến chèn ép dây thần kinh. Asamoah chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thậm chí, cầu thủ này có nguy cơ cao bị liệt nửa người, mất khả năng vận động phần thân dưới. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Asamoah không thể đi lại được, đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp thi đấu.

May mắn cho Asamoah là ca phẫu thuật hôm 8/10 diễn ra thành công. Cầu thủ sinh năm 1994 bắt đầu phục hồi trong trạng thái ổn định. Dù vậy, tiền vệ người Togo vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Pha phạm lỗi của Trương Chí Hùng được xác định là không phải hành vi bạo lực hay xuất phát từ ác ý. Do vậy, cầu thủ người Trung Quốc chỉ bị phạt thẻ vàng. Chấn thương của Asamoah đến từ việc va chạm với bảng quảng cáo bên ngoài sân. Trương Chí Hùng cùng đại diện của câu lạc bộ Trùng Khánh trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi và thăm hỏi Asamoah.