Câu đố Vua Tiếng Việt gây bão mạng, nghe dễ mà khó không tưởng

Hỏi - ĐápThứ Năm, 04/12/2025 09:47:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Thử giải câu đố Tiếng Việt khiến nhiều người ‘bó tay’ trong 5 giây để xem bạn có xứng danh Vua Tiếng Việt không.

Câu đố vua Tiếng Việt dưới đây cho trước các từ ngữ: L/Ồ/C/N/Ậ/U và yêu cầu bạn phải ghép chúng trở nên có nghĩa.

Câu đố Vua Tiếng Việt gây bão mạng: Nghe dễ mà khó không tưởng!

Liệu trong vòng 10 giây, bạn có sắp xếp được những chữ cái trên thành từ có nghĩa? Hãy để lại câu trả lời ở box bình luận bên dưới.

Khánh Sơn
