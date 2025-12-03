  • Zalo

Câu đố vua Tiếng Việt khó nhất: Ai thông minh sẽ giải trong 5 giây

Hãy thử giải câu đố Tiếng Việt khiến nhiều người ‘tắt điện’ trong 5 giây.

Câu đố vua Tiếng Việt dưới đây cho trước các từ ngữ: h/ô/n/T/ủ/m và yêu cầu bạn phải ghép chúng trở nên có nghĩa.

Câu đố vua Tiếng Việt khó nhất: Ai thông minh sẽ giải trong 5 giây - 1

Liệu trong vòng 10 giây, bạn có sắp xếp được những chữ cái trên thành từ có nghĩa? Hãy để lại câu trả lời ở box bình luận bên dưới.

Khánh Sơn
