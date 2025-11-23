Cầu Bình Triệu 1 thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP.HCM

Ngày 23/11, cầu Bình Triệu 1 thông xe, kỳ vọng giảm tải tình trạng kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện để chuẩn bị cho lễ thông xe. Đến khoảng 9h, lực lượng chức năng cắt băng thông xe, cho phép ô tô lưu thông trở lại.
Theo phương án tổ chức giao thông mới, cầu Bình Triệu 1 được lưu thông một chiều từ phường Bình Thạnh sang phường Hiệp Bình. Chiều ngược lại, phương tiện di chuyển một chiều trên cầu Bình Triệu 2 theo hướng từ phường Hiệp Bình về phường Bình Thạnh.
Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được khởi công cuối năm 2024 với tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng. Toàn bộ chiều dài 554 m của cầu được nâng cao hơn 1 m, giúp khơi thông tuyến giao thông thủy trên sông Sài Gòn. Trong thời gian cấm ô tô từ ngày 26/8 đến nay, Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu 2 thường xuyên ùn tắc do phải gánh lưu lượng lớn phương tiện.
Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, quá trình nghiên cứu xem xét nhiều phương án nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình khoảng 100 năm, trong đó có phương án xây cầu mới với mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện quá lớn khiến việc đóng cầu thi công mới không khả thi. Thành phố lựa chọn phương án nâng cấp, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo tăng tĩnh không và duy trì lưu thông.
Theo Giám đốc Sở Xây dựng, trong 9 tháng thi công, giao thông chỉ bị hạn chế ô tô khoảng 3 tháng; thời gian còn lại vẫn được duy trì bình thường. Công trình không chỉ hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch mà còn là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, được Bộ Xây dựng đánh giá cao.
Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị thi công, trong đó có GS.TS Trần Xuân Tùng, thầy Nguyễn Văn Nhậm, nhà thầu Freyssinet (Pháp), Viện Khoa học Công nghệ và nhiều đơn vị tư vấn, giám sát.
Ông Lâm cho biết khu vực cửa ngõ đông bắc là điểm nóng ùn tắc khi nhiều dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng Quốc lộ 13, xây cầu Bình Triệu 3, hoàn thiện hệ thống đường trên cao và nghiên cứu tuyến đường sắt số 3 để tăng năng lực vận tải.
Trước đó, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thu hồi biển báo tạm, khôi phục hệ thống báo hiệu và dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực trước khi đưa cầu vào khai thác.
