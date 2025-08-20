TP.HCM lùi thời hạn cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 đến 26/8

(VTC News) -

Theo thông báo mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian cấm xe từ ngày 26/8 đến 30/11. Trong giai đoạn này, tất cả các loại ô tô sẽ không được phép lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo lùi thời gian cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Để thay thế, Sở Xây dựng đưa ra hai lộ trình cho ô tô:

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Trong thời gian này, cầu Bình Triệu 2 sẽ tổ chức lại giao thông để đáp ứng lưu lượng xe ở cả hai chiều:

Hướng Đinh Bộ Lĩnh đi Phạm Văn Đồng: Ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m, cấm xe 2-3 bánh.

Hướng Phạm Văn Đồng đi Đinh Bộ Lĩnh: làn sát lề bộ hành (rộng 3,5m) dành cho xe 2-3 bánh và ô tô con; làn sát dải phân cách (rộng 3,5m) cho tất cả các loại ô tô.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2024. Công trình sẽ nâng tĩnh không cầu thêm hơn 1m trên toàn bộ chiều dài 770m, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi và an toàn hơn.

Theo chủ đầu tư, công nghệ kích nâng kết cấu nhịp bằng hệ thống thủy lực sẽ được áp dụng, đảm bảo quá trình thi công diễn ra đồng bộ, an toàn mà vẫn giữ nguyên quy mô và tải trọng khai thác của cầu.